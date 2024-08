Giorgia Meloni difende Massimo Boldi dopo gli auguri di Ferragosto: premier contro "odiatori di professione"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende pubblicamente Massimo Boldi, che sui social aveva fatto gli auguri di Ferragosto alla premier scrivendo “stai cambiando l’Italia in meglio”. Un post che aveva innescato una serie di attacchi social contro il 79enne attore comico.

Giorgia Meloni difende Massimo Boldi

“È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite. Esprimo la mia solidarietà a Massimo Boldi, e gli mando un grande abbraccio”.

Così scrive su Instagram la presidente del Consiglio Giorgia Meloni condividendo la notizia di Massimo Boldi bersagliato dagli insulti sui social per il suo commento sotto il post della stessa premier a Ferragosto.

Fonte foto: ANSA

Gli auguri di Ferragosto di Massimo Boldi

A scatenare gli attacchi contro Boldi quanto scritto dall’attore in un commento a una foto postata a Ferragosto sulla pagina ufficiale Instagram della Meloni, che la ritrae mentre gioca in piscina con la figlia.

“Buon Ferragosto ben amata Giorgia, nostra presidente del Consiglio della Repubblica, sei sempre più forte e stai cambiando il nostro Paese il meglio”, aveva scritto Boldi.

Un commento contenente diversi errori grammaticali, poi cancellato dall’attore, che ha attirato numerose critiche e attacchi.

Cosa ha detto l’attore

Massimo Boldi ha poi risposto così all’Adnkronos agli attacchi subiti: “Ho 79 anni e non ho bisogno di chiedere nessun favore. Sono ben oltre quella fase. I miei auguri a Giorgia Meloni, di cui sono amico, sono sinceri”.

“Il mio è un fatto di simpatia e stima per Giorgia Meloni”, ha ribadito l’attore comico.

“Dobbiamo accettare quello che si dice sui social, sia di bello che di brutto, e ognuno dica la sua. Io ho fatto un augurio sincero, il resto va bene così”, ha aggiunto.

Il commento di Rita Dalla Chiesa

Tra le voci di chi si è espresso sulla vicenda c’è anche quella di Rita Dalla Chiesa, che commentando il post di Giorgia Meloni parla di “troppo odio inutile“.

“Non serve a voi – scrive – non serve alla causa di chi viene orrendamente massacrato in guerra (tutte le guerre), non serve a chi abbraccia i propri figli e lascia un augurio di una giornata serena per tutti, non serve a una società civile dove il dolore per chi soffre dovrebbe aiutarci a riflettere…”

“Chi offende, per esempio, ieri ha evitato di abbracciare un figlio o il proprio amore pensando a chi un figlio o un amore non ce lo ha più?”, conclude Dalla Chiesa.