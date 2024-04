Danilo Petrucci e l'incidente nell'allenamento di motocross: come sta il pilota, 6° nel mondiale Superbike

Il pilota italiano Danilo Petrucci è ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta in motocross. Oltre al grande spavento, il motociclista, sesto nel campionato mondiale di Superbike, ha riportato alcune lesioni, tra cui le fratture della clavicola destra e della mandibola, per le quali sarà sottoposto a un’operazione chirurgica. Lo ha riferito lo stesso 33 enne di Terni in un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha pubblicato la sua foto sul lettino dell’ospedale.

L’incidente in motocross di Danilo Petrucci

“Ieri – ha scritto Petrucci nella giornata di venerdì 12 aprile – durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli (Macerata, ndr) ho perso il controllo della moto prima di un salto e quindi, invece di frenare, la moto ha accelerato. Ho saltato moltissimo e mi sono schiantato a terra”.

“È stata una delle cadute più spaventose della mia vita – ha ammesso il pilota – Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre a varie lacerazioni cutanee. Vi ringrazio per tutti i messaggi, spero di tornare presto a sorridere“. Fonte foto: ANSA

Il pilota ternano Danilo Petrucci con la tuta della sua scuderia nel mondiale Superbike, il Barni Spark Racing Team

La caduta del pilota 6° nel mondiale Superbike

Petrucci è reduce da ottime prestazioni nelle ultime gare del Mondiale WorldSbk e dopo la corsa di Barcellona del 24 marzo, era atteso il 19-21 aprile in Olanda, ad Assen, tra le sue piste preferite, ma dovrà saltare l’appuntamento.

La sua scuderia in Superbike, il Barni Spark Racing Teamm ha comunicato sui social che “Danilo si trovava a Cingoli, per una giornata di preparazione al prossimo round del WorldSBK”. In seguito alla caduta il pilota “è sempre rimasto cosciente e verrà sottoposto a intervento chirurgico” per le fratture della clavicola destra e della mandibola riportate.

I messaggi sui social

Tanti i messaggi di sostegno e gli auguri di pronta guarigione sui social sotto al post di Petrucci da parte di follower e tifosi. “Ok. Tu ti sei fatto questo ma sapendo quanto sei duro: la pista è un cratere? dai torna presto!” scrive un utente.

“Ehi gigante, siamo tutti con te! Guarisci presto e torna a farci emozionare in pista” è il commento di un supporter, mentre un altro scrive: “Dovete trovare un altro metodo di allenamento, il motocross vedo che ne sta stendendo parecchi ultimamente”.

L’incidente ad Andrea Dovizioso

Soltanto due giorni prima, anche Andrea Dovizioso aveva subito un incidente su una pista di motocross nel quale aveva riportato un trauma cranico. In seguito alla caduta avvenuta martedì 9 aprile, l’ex pilota della MotoGp e campione del mondiale della classe 125 è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso, dov’è ricoverato ma non in pericolo di vita.

Dal suo entourage filtrerebbe un cauto ottimismo sulle possibilità di recupero.