Danilo Cremona e il malore nella partita di pallavolo, trovato morto in ospedale a Pisa: 5 medici indagati

Danilo Cremona, un pallavolista di 32 anni originario di Merate (Lecco), è morto tragicamente all’ospedale Cisanello di Pisa dopo aver accusato un malore durante una manifestazione sportiva a San Giuliano Terme.

Malore mentre gioca a pallavolo, morto in ospedale

Come riporta il Corriere Fiorentino, il giovane atleta è stato immediatamente soccorso sul campo grazie alla pronta presenza di un’ambulanza e successivamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso del nosocomio pisano.

L’evento drammatico è avvenuto il 20 luglio, quando Cremona ha improvvisamente chiesto di andare in bagno al pronto soccorso, dal quale però non è mai più uscito.

Fonte foto: Facebook SSD Pallavolo Concorezzo

La foto di squadra della Pallavolo Concorezzo: Danilo Cremona è il terzo giocatore in alto partendo da destra

Il personale sanitario, preoccupato per la sua assenza prolungata, lo ha trovato incosciente sul pavimento del bagno. Purtroppo, ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano.

La procura di Pisa avvia un’indagine

A seguito del decesso, la magistratura pisana ha avviato un’indagine per accertare le cause della morte e ha iscritto nel registro degli indagati i cinque medici che hanno seguito Cremona nel suo percorso ospedaliero.

Contestualmente, è stata eseguita un’autopsia sul corpo del pallavolista per chiarire ulteriormente le circostanze del decesso.

La procura ha anche acquisito tutte le cartelle cliniche del giovane e il report del 118 che ha dettagliato l’intervento di soccorso.

Chi era Danilo Cremona

Cremona, noto nell’ambiente sportivo come “Corry“, era molto apprezzato e conosciuto nei campi di pallavolo della Lombardia e oltre. Negli ultimi anni aveva militato in diverse squadre, tra cui l’As Merate Volley, la Polisportiva Besanese, la Polisportiva Circolo Giovanile Bresso e il Desio Volley, con cui aveva raggiunto la serie B due anni fa.

I funerali di Danilo Cremona si terranno martedì 30 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Lomagna (Lecco). La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra tutti coloro che lo avevano conosciuto e apprezzato come atleta e come persona.

