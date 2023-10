Daniele Brusò di Marcon morto a 49 anni: il personal trainer stroncato da un tumore in appena 3 mesi

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Daniele Brusò è morto a soli 49 anni. Un male che lo ha travolto nell’arco di tre mesi, dal momento della scoperta a una lunga e straziante agonia. Il personal trainer di Marcon, in provincia di Venezia, lascia la fidanzata Sofia e tantissimi parenti amici che ora piangono la sua scomparsa, una morte arrivata troppo in fretta e in un modo terribile.

Daniele Brusò morto di tumore a 49 anni

Durante l’estate aveva scoperto per puro caso di essere affetto da un tumore al cervello.

Scriviamo “per puro caso” in quanto Daniele Brusò si era sottoposto a una serie di esami a seguito di un infortunio con la bicicletta dopo una brutta caduta.

Fonte foto: TuttoCittà.it

Proprio nel contesto di tali accertamenti il giovane personal trainer aveva scoperto la malattia, ma non ha mai smesso di allenarsi.

L’ultimo allenamento in palestra risale alla fine di settembre, quando le condizioni di salute sono peggiorate fino al triste epilogo. Daniele non ha fatto in tempo ad iniziare il primo ciclo di chemioterapia.

Chi era Daniele Brusò

Come ricostruisce ‘Corriere della sera’, Daniele Brusò lavorava come personal trainer presso il McFit di Treviso Ducale, e per 10 anni era stato il responsabile della sicurezza del Marina Club di Jesolo presso l’agenzia Prs Security.

Fino al 2019, quando aveva scelto di dedicarsi interamente all’attività in palestra.

Daniele si era formato presso la NonSoloFitness, la più grande scuola di formazione per personal trainer.

Chi lo ha conosciuto ricorda la sua assoluta competenza e dedizione alla disciplina, con la volontà di formare anche le nuove generazioni alla cura del corpo e al mantenimento della salute.

Il ricordo degli amici

‘Corriere della sera’ riporta le parole di Alessandro Montagnar, titolare del Marina Club di Jesolo: “Ci conoscevamo da 30 anni”, spiega Montagnar che racconta che quando ha visto Daniele l’ultima volta era “super sportivo, allegro e pieno di vita”.

Ancora, Montagnar ricorda Brusò come “una persona in gamba” e soprattutto capace di “strapparmi un sorriso con le sue battute e il suo modo di fare”.

Infine il dolore più grande: “Abbiamo passato davvero tante serate insieme ed essendo stata sempre una persona attenta e salutare una fine del genere non me l’aspettavo proprio“.

Una malattia, il tumore, che quando colpisce i più giovani fa ancora più male: nel maggio 2023 l’attrice Samantha Weinstein è morta a seguito di un cancro alle ovaie. Aveva solo 28 anni.