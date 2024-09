Daniela Circelli travolta e uccisa a Tivoli da un'auto sulle strisce, caccia al pirata della strada

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Altro pedone investito e ucciso da un’automobile, il cui conducente si è poi dato alla fuga. La vittima è Daniela Circelli, imprenditrice di 39 anni, travolta da un pirata della strada in via Tiburtina a Tivoli Terme, alle porte di Roma.

Tivoli, Daniela Circelli travolta da un’auto: si cerca il pirata della strada

La donna è stata centrata in pieno mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. A colpirla un’auto, poi fuggita. La 39enne è così rimasta immobile sull’asfalto.

L’urto tra l’imprenditrice e la vettura è stato violentissimo, forte a tal punto che la donna è deceduta sul colpo.

Il tragico episodio, forse causato da una corsa fra auto, si è verificato poco dopo la mezzanotte a Tivoli.

La donna, al momento del dramma, era sola e stava attraversando la carreggiata sotto una fitta pioggia quando la sua vita è stata spezzata. Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario del 118.

Le indagini dei carabinieri di Tivoli

I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini per scovare il pirata della strada. Al vaglio dei militari di Tivoli le immagini delle telecamere di videosorveglianza e diverse testimonianze.

Tra le ipotesi, c’è quella che l’imprenditrice sia stata travolta durante una corsa fra auto. Sarebbero stati notati, infatti, due veicoli arrivare a velocità sostenuta: uno l’avrebbe evitata, l’altro invece l’avrebbe colpita senza lasciarle scampo.

Poche ore prima, sempre a Roma, in via di Saponara nel quartiere di Acilia, si è consumato un episodio simile: un giovane di 28 anni è morto. Era in sella alla sua moto quando è stato travolto da un’auto nera che si è poi data alla fuga.

La rabbia sul web: “Ci vuole il carcere a vita”

L’imprenditrice, residente a Guidonia, lascia due figli. C’è sgomento e rabbia tra amici e conoscenti della donna. Tanti i messaggi di cordoglio sul web.

“Danielina rimarrai sempre nei nostri cuori”, si legge in un post, “Non ci sono parole”, le parole sconcertate e addolorate di un amico. E c’è anche chi chiede “il carcere a vita” per i responsabili e chi si rivolge direttamente al conducente della macchina che ha travolta spazzato via l’esistenza della 39enne: “Tanto ti trovano, vatti a costituire”.