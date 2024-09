Incidente mortale in moto a Roma per Giuseppe Bernabucci, aveva 28 anni: è caccia al pirata della strada

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella notte tra sabato e domenica, un tragico incidente in via di Saponara, nel quartiere di Acilia a Roma, ha spezzato la vita di Giuseppe Bernabucci, un giovane di 28 anni. Alla guida della sua moto, Giuseppe è stato travolto da un’auto che, dopo l’impatto, è fuggita. È in corso una vera e propria caccia al pirata della strada.

Incidente mortale a Roma

Giuseppe Bernabucci stava percorrendo via di Saponara quando, intorno alle 3 del mattino, è stato travolto da un’auto nera, all’altezza dell’incrocio con via di Valle Porcina.

Nonostante l’intervento immediato della polizia locale di Roma Capitale e del Gruppo XII Monteverde per i rilievi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato devastante e i soccorsi non sono riusciti a salvargli la vita.

Fonte foto: Tuttocittà.it Giuseppe Bernabucci morto in incidente stradale ad Acilia (Roma)

Le forze dell’ordine sono ora impegnate nelle indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare l’auto pirata, che è fuggita lasciando frammenti sull’asfalto.

Chi era Giuseppe Bernabucci

Giuseppe Bernabucci, 28 anni, viveva nella zona di Acilia e lavorava all’aeroporto di Fiumicino come meccanico specializzato nella car moving.

La sua passione per i motori lo aveva spinto a cambiare carriera dopo aver lavorato come DJ per molti anni. Amato e rispettato da amici e colleghi, Giuseppe era considerato un esperto nel campo delle moto e delle auto.

Su Facebook, parenti e amici hanno espresso il loro dolore, descrivendo Giuseppe come una persona generosa e piena di vita. Umberto Niscola, cognato della vittima e vicesindaco di San Vincenzo Valle Roveto, ha voluto ricordarlo come un “bravissimo ragazzo, il numero uno con le moto e le auto”.

L’appello della famiglia per l’auto pirata

Si tratta dell’ennesima tragedia nel comune di Roma e provincia, dove solo pochi giorni prima in un incidente è morto un bambino di soli 5 anni. La famiglia di Giuseppe ha lanciato un appello sui social per cercare testimoni dell’incidente. Niscola ha scritto un messaggio su Facebook, chiedendo la massima collaborazione da parte di chiunque avesse visto o ripreso qualcosa.

“Questa notte verso le 3 una macchina (utilitaria nera) con a bordo due persone che si sono fermate e poi sono scappate hanno ucciso mio cognato Giuseppe Bernabucci”, ha spiegato Niscola. Le ricerche si concentrano ora sull’individuazione dell’auto coinvolta, che potrebbe avere evidenti danni causati dall’impatto.

La famiglia e gli amici chiedono giustizia per Giuseppe e sperano che le autorità possano presto identificare i responsabili della tragedia.