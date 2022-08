"Dance with Sanna": le donne finlandesi ballano sui social in solidarietà alla premier Marin

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Non si placano le polemiche contro la premier finlandese Sanna Marin, al centro dell’attenzione mediatica, non solo in patria, dopo la diffusione in rete di due video privati in cui balla e si diverte. Mentre le opposizioni criticano la leader del Partito Socialdemocratico finlandese, molte donne finlandesi sono scese in campo pubblicando sui propri account social dei video in cui ballano e si divertono proprio come la premier.

I video di Sanna Marin: la vicenda

La premier finlandese Sanna Marin, 36 anni, è al centro di una bufera dopo due video spuntati negli ultimi giorni. Nel primo si vede Marin mentre balla ad una festa privata in casa con degli amici, tra cui alcuni volti noti della politica e della tv finlandese.

A far discutere, più che l’idea che un gruppo di trentenni possa bere e divertirsi, sarebbe la possibile presenza di droga alla festa, insinuata da alcuni critici. Circostanza smentita categoricamente dalla premier.

Nella giornata di ieri, venerdì 19 agosto, la 36enne leader del governo di Helsinki ha riferito di essersi sottoposta ad un test antidroga, i cui risultati verranno resi pubblici nei prossimi giorni. Durante l’incontro con i giornalisti la premier ha inoltre rivendicato il diritto di “divertirsi come ogni persona” nel suo tempo libero.

Il secondo video di Sanna Marin

Sempre nella giornata di ieri, venerdì 19 agosto, è poi spuntato un secondo video con protagonista la premier finlandese che ha rinfocolato le polemiche nei suoi confronti.

In questo secondo filmato si vede Sanna Marin in atteggiamenti intimi insieme ad un uomo nel prive di un club di Helsinki.

“Solidarity with Sanna” Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky — Megha Mohan (@meghamohan) August 20, 2022

Solidarietà a Sanna Marin: le donne finlandesi ballano sui social

Le opposizioni finlandesi sono sul piede di guerra e criticano la premier, mentre molte persone si sono schierate in sua difesa con messaggi di supporto e solidarietà.

In questo senso nelle ultime ore molte donne finlandesi hanno iniziato a pubblicare sui propri account social dei video in cui ballano e si divertono, esattamente come la premier Marin.

Video che vengono pubblicati accompagnati dalla didascalia “Dance with Sanna” e taggando i profili social ufficiali di Sanna Marin. Un’iniziativa che sembra essere nata spontaneamente, in cui le donne rivendicano il proprio diritto a divertirsi.