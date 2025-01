Damiano David a Sanremo 2025 ma senza i Maneskin: ospite di Carlo Conti nella serata di mercoledì 12 febbraio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mancano una ventina di giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2025 e Carlo Conti sta finendo di svelare le sue carte. Dopo aver reso nota la lista dei big in gara e quella dei co-conduttori che lo affiancheranno lungo la kermesse, ha cominciato ad annunciare i super ospiti che sbarcheranno sul palco dell’Ariston: tra questi ci sarà anche Damiano David, il frontman dei Maneskin.

Damiano David super ospite a Sanremo 2025 ma senza i Maneskin

Domenica 19 gennaio Conti ha annunciato che nella prima serata del Festival, prevista per martedì 11 febbraio, in qualità di super ospite ci sarà Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini.

Poche ore dopo il conduttore toscano si è reso protagonista di un’altra interessante rivelazione: mercoledì 12 febbraio ospiterà Damiano David.

Da sottolineare che il cantante, per la prima volta, si esibirà sul palco dell’Ariston senza la band dei Maneskin, ma come solista. Dunque, al Festival, non sono attesi Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio.

La carriera solista

L’artista romano, nei mesi scorsi, ha deciso di intraprendere la carriera da solista. Il suo primo lavoro di questa nuova avventura, uscito nell’autunno 2024, è stato il singolo “Silverlines” (prodotto dal britannico Labrinth), a cui è poi seguita la canzone “Born with a broken heart”.

Per la carriera solista il ventiseienne capitolino ha optato l’utilizzo del suo nome completo. Motivo? “Prima ero Damiano dei Maneskin, il mio cognome sembrava rubato”, ha spiegato il cantante che a settembre inizierà un tour mondiale.

La relazione con l’attrice Dove Cameron

Dopo aver chiuso la relazione con Giorgia Soleri, con la quale era legato da anni, Damiano David ha iniziato una love story con l’attrice americana Dove Cameron.

Pochi giorni fa, in occasione del 29esimo compleanno della giovane, l’artista si è avventurato in una dedica molto romantica.

“Buon compleanno alla persona più bella, intelligente, sensibile, amorevole, dolce, sexy, premurosa, intelligente, divertente, carina, talentuosa, solidale e incredibile che abbia mai conosciuto. Ancora non riesco a credere che tu sia la mia ragazza. Ti amo angelo”. Così Damiano David nel festeggiare la fidanzata su Instagram.