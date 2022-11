Dalla Corea del Nord 10 missili nel Mar del Giappone. Seoul risponde alla provocazione sparando 3 missili

Questa mattina la Corea del Nord ha lanciato almeno 10 missili nel Mar del Giappone, al largo delle sue coste orientali e occidentali. Si tratta di un’azione senza precedenti per quanto riguarda il numero dei missili lanciati.

Poco dopo la Corea del Sud ha risposto alla provocazione sparando a sua volta 3 missili al largo della costa orientale della Corea del Nord, in corrispondenza con il confine marittimo intercoreano.

La risposta di Seoul è stata “un’azione rapida per far pagare al Nord le provocazioni”, come ha dichiarato il presidente Yoon Suk-yeol, il quale ha anche convocato d’urgenza il Consiglio di sicurezza nazionale e ha posto l’esercito in stato di massima allerta.

Secondo quanto dichiarato dall’esercito sudcoreano, almeno uno dei missili è atterrato a meno di 60 chilometri dalla costa meridionale del Paese, un altro è precipitato a circa 26 chilometri dal confine marittimo infracoreano, un altro è caduto a 57 chilometri dalla città sudcoreana di Sokcho e un altro è caduto a 167 chilometri da Ulleung.

Seoul accusa Pyongyang di invasione territoriale

Una nota presidenziale sottolinea come “la provocazione della Corea del Nord è di fatto un’invasione territoriale con un missile che ha attraversato la Linea di Confine Settentrionale per la prima volta dalla divisione” dei due paesi.

Il nervosismo di Kim Jong-un

Secondo gli analisti giapponesi, che confermano il lancio missilistico nordcoreano, questa ennesima prova di forza è il risultato delle esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e la Corea del Sud.

Fonte foto: ANSA Kim Jong-un, leader supremo della Corea del Nord.

Il regime di Pyongyang si sente dunque minacciato e reagisce intensificando le provocazioni.

Il secondo lancio missilistico sudcoreano nel giro di un mese

È la seconda volta in un mese che la Corea del Sud spara missili in risposta alle provocazioni di Pyongyang: martedì 4 ottobre un missile nordcoreano ha sorvolato il Giappone.

In risposta Usa e Corea del Sud hanno effettuato test balistici sparando 4 missili terra-terra in mare.

Negli ultimi tempi i lanci missilistici nordcoreani si vanno intensificando. L’ultimo risale a meno di una settimana fa, quando Pyongyang ha sparato in mare due missili balistici. E a metà ottobre Kim Jong-un ha ordinato il decollo di 10 aerei militari verso Seoul. In seguito è stato sparato un missile balistico verso il Mar del Giappone.