Cyber attacchi di hacker filorussi contro siti di Comuni e Regioni: da Milano a Roma, chi è stato colpito

Nuova serie di cyber attacchi degli hacker filorussi Noname057(16) contro i siti internet di Comuni e Regioni d’Italia. Nel mirino dell’offensiva, condotta con attacchi di tipo Ddos(Distributed denial of service), sono finite, tra le altre, le pagine web delle Regioni Emilia Romagna, Val d’Aosta, Veneto, Piemonte, Toscana Liguria, Lazio e dei Comuni di Roma, Milano, Taranto, Varese, Bergamo e Portoferraio.

Nuova serie di cyber attacchi degli hacker filorussi in Italia

L’offensiva degli hacker filorussi Noname057(16) contro l’Italia prosegue per l’ottavo giorno consecutivo.

La mattinata di lunedì 24 febbraio si è aperta con una serie di attacchi – sempre di tipo Ddos (Distributed denial of service) – che, stavolta, hanno colpito in particolar modo Regioni e Comuni. Tra i target ci sono i siti delle Regioni Emilia Romagna, Val d’Aosta, Veneto, Piemonte, Toscana Liguria, Lazio, oltre che dei Comuni di Roma, Milano, Taranto, Varese, Bergamo e Portoferraio.

La contromossa dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Come riportato dall’agenzia ANSA, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è intervenuta dai primi minuti della nuova offensiva degli hacker filorussi, mettendo in atto una procedura consolidata di supporto ai siti nel mirino degli attacchi.

I precedenti attacchi hacker all’Italia: colpito anche il sito di Meloni

Sono giorni che diversi siti italiani del settore governativo, dei trasporti e finanziari sono sotto attacco degli hacker filorussi.

Nella mattinata di domenica 23 febbraio, anche il sito internet personale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è finito nel mirino dell’offensiva, pur rimanendo accessibile. Momentaneamente irraggiungibile, invece, è risultata, sempre nella giornata di domenica 23 febbraio, la pagina web del ministero delle Imprese e del Made in Italy, altro target del gruppo di hacker filorussi Noname057(16), così come i siti di Adriafer, Benelli e Fiocchi.

Il monitoraggio del Csirt It (Computer Security Response Team Italia) di Acn, allo scopo di proteggere l’ecosistema digitale italiano attualmente sotto attacco degli hacker filorussi, è costante.