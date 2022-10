Curva Nord Inter vuota per Boiocchi, interviene il Governo: Abodi annuncia "immediati provvedimenti"

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha preannunciato “immediati provvedimenti” su quanto accaduto nella serata di sabato 29 ottobre allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano in occasione della partita di Serie A Inter-Sampdoria.

Cosa è successo durante Inter-Sampdoria

Diversi tifosi nerazzurri si sono lamentati di essere stati obbligati ad abbandonare gli spalti del settore Curva Nord dello stadio “Meazza” durante lo svolgimento di Inter-Sampdoria, dopo l’annuncio della morte dello storico capo ultrà nerazzurro Vittorio Boiocchi, ucciso in un agguato.

L’annuncio del ministro dello Sport Andrea Abodi

In risposta alla segnalazione di un utente su ‘Twitter’, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha annunciato: “Mi sono informato, quello che è successo è inaccettabile, non è tollerabile. Sono certo che saranno presi immediati provvedimenti. Non solo parole!”.

Mi è stata affidata questa grande responsabilità da una settimana, spero quindi si comprenda il senso della mia risposta. Mi sono informato, quello che è successo è inaccettabile, non è tollerabile. Sono certo che saranno presi immediati provvedimenti. Non solo parole! — Andrea Abodi (@andreaabodi) October 30, 2022

Il messaggio della Curva Nord Inter per Vittorio Boiocchi

Sulla pagina Facebook chiamata “L’urlo della Nord”, nella giornata di domenica 30 ottobre è stato pubblicato il seguente messaggio: “La Curva Nord piange la scomparsa di Vittorio, per tutti ‘LO ZIO’. In questi interminabili attimi di buio e dolore è solo tempo di silenzio. Le nostre condoglianze alla famiglia. Curva Nord Milano”.

Curva Nord Inter: Digos al lavoro

Secondo quanto è stato riferito dal ‘Corriere della Sera’, gli investigatori della Digos milanese sono al lavoro sui filmati delle telecamere dello stadio ‘Meazza’ per ricostruire cos’è accaduto esattamente durante la ritirata dagli spalti della Curva Nord ordinata dai capi ultrà dell’Inter.

Né in Questura né in Procura, per il momento, risultano denunce o esposti su quanto accaduto sugli spalti dello stadio “Meazza” durante Inter-Sampdoria. L’inchiesta, almeno conoscitiva, è in ogni caso partita. Gli inquirenti, nel caso in cui dovessero essere accertati fatti di violenza, potrebbero far scattare la doppia strada della denuncia in Procura (per violenza privata o lesioni, laddove se ne fossero verificate) e del procedimento amministrativo del Divieto d’accesso allo stadio.