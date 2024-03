Crollo del ponte a Baltimora dopo l'impatto con la nave cargo contro il pilone, il video dopo la tragedia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le immagini catturate dall’alto dopo il crollo del ponte Francis Scott Key Bridge di Baltimora a seguito dell’impatto con una nave cargo sono impressionanti. Il disastro ha avuto luogo il 26 marzo lungo il fiume Patapsco, con un primo tragico bilancio di un morto e sei dispersi. Secondo le prime indiscrezioni, l’equipaggio del cargo Dali che ha impattato contro il ponte avrebbe mandato un Sos poco prima dell’incidente.

Lo rende noto Wes Moore, governatore del Maryland, sostenendo che quel segnale potrebbe aver “salvato molte vite”. Ricevuto il segnale, infatti, le autorità hanno bloccato il traffico sul ponte per evitare che nel momento dell’impatto ci fossero veicoli in transito, una possibilità che si sarebbe subito tradotta in tragedia.

Nel frattempo l’Fbi ha smentito le notizie su eventuali responsabilità attribuibili al terrorismo. Tuttavia, le indagini per stabilire eventuali responsabilità sono ancora in corso. Nello specifico, il crollo del ponte è stato determinato dall’impatto tra la nave cargo Dali e un pilone del Francis Scott Key Bridge. In tutto il mondo sono diventate virali le drammatiche immagini del crollo. Il sindaco di Baltimora ha dichiarato lo stato di emergenza locale dopo lo stato di emergenza statale proclamato dal governatore del Maryland.