Ponte crollato a Baltimora, pilone del Key Bridge urtato dalla nave: si temono morti, auto e persone in acqua

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Baltimora, nello stato del Maryland, negli Stati Uniti d’America, il ponte Francis Scott Key Bridge è stato colpito da una nave ed è crollato nel fiume Patapsco. Si temono morti e feriti.

Cosa è successo a Baltimora: le prime informazioni

A confermare l’accaduto è stato, ai microfoni della ‘Bbc’, il responsabile della comunicazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Baltimora, Kevin Cartwright. Lo stesso Cartwright ha aggiunto che “7 persone e diversi veicoli” sono caduti nel fiume.

Le operazioni di soccorso, con il coinvolgimento della Guardia Costiera Usa e di altre agenzie del Maryland, sono scattate immediatamente dopo che, attorno all’1.30, il 911 ha ricevuto una segnalazione di un incidente nella zona del Francis Scott Key Bridge.

Fonte foto: 123RF - charliefloyd

Così si presentava il Francis Scott Key Bridge di Baltimora prima dell’impatto con la nave che ne ha causato il crollo.

Si temono morti e feriti a Baltimora

Il crollo del ponte di Baltimora, dopo l’urto di una imbarcazione (una nave portacontainer), è un ‘mass casualty event‘, cioè un “incidente con molte vittime“. Lo hanno confermato i Vigili del Fuoco di Baltimora, come riportato dalla ‘Bbc’.

Secondo il responsabile della comunicazione del dipartimento dei Vigili del Fuoco di Baltimora, “l’intero ponte è crollato nel fiume Patapsco, abbiamo ragione di credere che ci fossero veicoli e possibilmente un autoarticolato” al momento dell’urto della nave.

Kevin Cartwright ha detto anche che è ancora presto per confermare il numero delle vittime. Ha poi spiegato che, in questo momento, le forze si stanno concentrando a salvare chi si trova in acqua, che, stando a quanto riportato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, ha attualmente una temperatura di 9 gradi centigradi. Il rischio per chi è caduto in acqua ed è sopravvissuto, quindi, è l’ipotermia.

Il dipartimento dei Vigili del Fuoco della città ha comunicato che “fino a 20 persone” sono precitate in acqua in seguito al crollo del ponte di Baltimora. Stando a quanto riferito dai media statunitensi, almeno 7 veicoli, incluso almeno un camion, sarebbero precipitati in acqua.

“Pregate per le persone colpite“, ha scritto sul social network ‘X’ Johnny Olszewski, capo della contea di Baltimora, dopo l’incidente. “Sono in corso le operazioni di soccorso”, ha confermato lo stesso Olszewski nel messaggio.

Due persone sono state tratte in salvo nel fiume Patapsco dopo il crollo del ponte di Baltimora: lo ha detto in una conferenza stampa il capo dei vigili del fuoco della città, James Wallace, come riportato dalla ‘Cnn’. “Siamo ancora in una posizione attiva di ricerca e salvataggio a questo punto”, ha aggiunto.

Il governatore del Maryland Wes Moore ha dichiarato lo stato di emergenza a causa del crollo del ponte Francis Scott Key di Baltimora: “Abbiamo messo in piedi un team composto di varie agenzie per far arrivare rapidamente risorse federali fornite dall’amministrazione Biden, mentre continuiamo a restare in contatto con chi provvede ai soccorsi e a valutare e rispondere a questa tragedia”.

Cosa si sa sulla nave che ha colpito il ponte a Baltimora

La compagnia di navigazione Synergy Marine Group ha confermato che la sua nave portacontainer ‘Dali‘, battente bandiera di Singapore, ha colpito un pilastro del Francis Scott Key Bridge di Baltimora. Lo ha reso noto la ‘Bbc’, che ha aggiunto anche che, secondo la compagnia, tutti i membri dell’equipaggio, compresi i due piloti a bordo, sono stati rintracciati e non risultano segnalazioni di feriti. Rimangono “da accertare le effettive cause dell’incidente”.

I media statunitensi hanno riportato che la nave ha preso fuoco ed è affondata dopo l’impatto con il ponte.

La situazione traffico a Baltimora dopo il crollo del ponte

Tutte le strade dirette a Baltimora sono state chiuse in seguito al crollo del ponte. Chiusa anche la I-695 che usava il ponte per far superare agli automobilisti il porto e evitare il centro della città.

“Tutte le corsie sono chiuse in entrambe le direzioni per un incidente sulla I-695 Key Bridge. Il traffico viene deviato”, ha scritto sul social network ‘X’ l’Autorità dei trasporti del Maryland.

Il messaggio del ministro degli esteri Tajani su Baltimora

“Una preghiera per le vittime del tragico incidente accaduto al ponte di Baltimora. Nella speranza che i dispersi stiano bene, esprimo a nome del Governo italiano la nostra vicinanza agli Stati Uniti”: lo ha scritto sul social network ‘X’ il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.