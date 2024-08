Cristian Totti vittima di body shaming all'esordio con l'Olbia: insulti anche a papà Francesco e Ilary Blasi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un debutto amaro per Cristian Totti, figlio dell’ex capitano della Roma, che nel giorno dell’esordio in serie D con la maglia dell’Olbia è stato vittima di body shaming sui social, con pesanti critiche e insulti sulla sua forma fisica. Il giovane calciatore, subentrato nel secondo tempo della partita di Coppa Italia contro l’Ilvamaddalena, è stato bersagliato da parte di numerosi “haters” che hanno attaccato anche i suoi genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi, oltre che la società calcistica sarda per aver puntato sul “figlio d’arte”.

Body shaming su Cristian Totti all’Olbia: cosa è successo

Era molto atteso l’esordio di Cristian Totti con l’Olbia. L’occasione è arrivata in Coppa Italia serie D contro l’Ilvamaddalena, squadra peraltro allenata da Marco Amelia, ex compagno di squadra di suo padre Francesco sia alla Roma che in Nazionale.

Il 19enne non faceva parte del roster iniziale, ma il suo momento con la compagine sarda è arrivato nella ripresa, quando è sceso in campo vestendo la maglia numero 17.

I commenti degli hater al video del debutto di Cristian Totti

Il video del suo debutto è stato condiviso sui social media da Sportitalia, scatenando numerose critiche da parte degli utenti, che hanno preso di mira il giovane calciatore per la sua forma fisica.

Cristian è stato bersaglio di pesanti episodi di body shaming, e neanche i suoi genitori, Ilary Blasi e Francesco Totti, sono stati risparmiati dalle offese, in alcuni casi molto pesanti.

L’ironia sullo stato fisico di Cristian Totti

Il giovane calciatore non ha avuto modo di misurarsi in campo e poi farsi giudicare, eventualmente, per la sua prestazione, ricevendo insulti gratuiti e a prescindere, in nome di un presunto stato fisico non idoneo a quello di un atleta.

Gli epiteti poco edificanti si sono susseguiti senza sosta. Totti è stato bollato in diversi modi, da “polpettone” a “capitan salsiccia” fino a “Cristian Toast”.

Un utente ha fatto ironia anche su un’iconica frase di papà Francesco, “mò je faccio er cucchiaio”, trasformato per l’occasione in “mò je faccio la carbonara”, un tema ripreso anche da un altro hater che ha associato l’idea del cucchiaio al suo utilizzo a tavola.

La carriera di Cristian Totti

L’Olbia calcio aveva ufficializzato di aver messo sotto contratto Cristian Totti da alcune settimane, un’operazione che è stata da molti mal vista e mossa soltanto dal peso del “nome”.

Il giovane calciatore, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile della A.S. Roma, era poi passato alle giovanili del Frosinone, per proseguire in seguito con un’esperienza in Spagna nel Rayo Vallecano.

Al momento, nessuna dichiarazione è stata rilasciata nel merito della questione da parte di Francesco Totti e Ilary Blasi, suoi genitori, così come da parte della società Olbia calcio.