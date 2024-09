Cristian Totti attaccato per il peso all'esordio con l'Olbia, il club lo difende e assume un nutrizionista

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Continuano le polemiche su Cristian Totti, il figlio primogenito di Francesco, ex stella e bandiera della Roma. Il ragazzo ha debuttato negli scorsi giorni con il suo nuovo club, l’Olbia, ma a finire nell’occhio del ciclone è stata la sua condizione fisica. Accusato di essere in sovrappeso da alcuni hater sul web, la società sarda è corsa in sua difesa e ha assunto un nutrizionista.

Totti jr insultato per il peso: la mossa del suo club

Vittima di bodyshaming e bersaglio di insulti sul web, il 18enne si è trincerato dietro un silenzio rumoroso.

A parlare, e a difenderlo, ci ha pensato la sua società che si è anche mossa per tutelare il proprio giocatore.

L’Olbia, club sardo che milita in Serie D, allenato da un ex compagno di Francesco Totti e campione del mondo come lui nel 2006, Marco Amelia, è scesa in campo in difesa di Cristian.

La società ha comunicato di aver assunto un nutrizionista e uno psicologo.

L’obiettivo delle due assunzioni è quello di far in modo di proteggere il classe 2005, accelerarne il percorso di crescita e portarlo finalmente in condizioni fisiche ottimali.

Totti jr: che giocatore è? Il paragone col padre Francesco

Del figlio di Francesco Totti e di Ilary Blasi, ha parlato il direttore tecnico dell’Olbia, Ninni Corda. Corso in suo soccorso, ha raccontato di come in realtà il ragazzo si stia mettendo in forma e abbia già perso dei chili, pur avendo di costituzione una certa tendenza a ingrassare.

Corda ne parla però come di un calciatore con ottime qualità e molto in gamba, con la sola “colpa” di avere tali genitori.

Il dt inoltre ne ha lodato l’attitudine. “Pensa solo a fare il calciatore, si allena tutto il giorno, posso solo parlarne bene. Diventerà forte? Non ha senso dirlo a 18 anni”, ha spiegato pur comunque tenendo a separare la sua futura carriera da quella di cotanto padre.

Le polemiche, il peso e il nepotismo: bufera su Cristian Totti

Le polemiche su Cristian Totti erano partite dopo il suo debutto nell’Olbia calcio (serie D) in un match di Coppa Italia contro l’Ilvamaddalena, finito 1 a 1 e andato in scena lo scorso 25 agosto.

I video della gara erano diventati virali sul web e il ragazzo era stato vittima di bodyshaming per aver messo in mostra qualche chilo di troppo.

Come se non bastasse, il ragazzo era stato accusato di nepotismo: molti utenti infatti spiegavano come, avesse avuto un altro cognome, non gli sarebbe stato concesso di giocare tra i professionisti.