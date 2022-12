Crisanti "bacchetta" Mattarella, positivo al Covid: esplode la polemica. Attacco da Italia Viva

La notizia della positività al Covid del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato il “la” a una nuova polemica politica. Tutto è nato dal commento del professore e senatore del Partito Democratico Andrea Crisanti.

Mattarella positivo al Covid: l’annuncio

Nel pomeriggio di sabato 10 dicembre, dal Quirinale è arrivato l’annuncio della positività al Covid del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il comunicato ufficiale: “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto quest’oggi a un tampone risultando positivo al Covid-19. È stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni. Il Presidente, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell’appartamento al Quirinale”.

Il commento di Andrea Crisanti

L’ultima apparizione pubblica del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella risale alla sera di mercoledì 7 dicembre, in occasione della Prima del Teatro La Scala a Milano.

Proprio quell’evento è finito nel “mirino” di Andrea Crisanti, che all’agenzia ‘Dire’ ha dichiarato: “Non so se il Presidente si è contagiato in occasione della Prima al teatro La Scala, questo non si può stabilire ma sicuramente quella era un’occasione a rischio. Il Presidente è una persona anziana e, siccome le persone anziane se si infettano, specialmente fragili, sono a rischio di morire, forse avrebbe fatto bene a dare l’esempio. A mio avviso, se posso dirlo, il Presidente Mattarella ha commesso una leggerezza. Sicuramente non è un giovanotto e magari ha dato l’idea che il problema non esista più nemmeno per le persone anziane e invece il problema esiste”.

Il senatore del Pd ha poi aggiunto: “Personalmente se fossi andato a quella serata, lo avrei fatto con la mascherina. Poi è chiaro che c’è una scarsissima accettazione sociale per queste misure”. Ancora Crisanti: “Mi spiace dirlo ma è stato un caso di pressione psicologica, come dicono gli inglesi, di ‘peer pressure’, di omologazione”. Il Covid, ha ricordato Andrea Crisanti “non si è depotenziato per niente, è che siamo vaccinati. Guardiamo a quello che sta succedendo in Cina, non si è depotenziato per nulla, abbiamo il vaccino, Mattarella si è vaccinato diverse volte e quindi è probabile che nel giro di pochi giorni superi questo evento“.

Auguri di pronta guarigione al Presidente Mattarella

E un consiglio al senatore Crisanti.

Talvolta è meglio tacere anziché dover far sempre il protagonista.

Critiche da Italia Viva

Le parole di Andrea Crisanti sulla positività al Covid del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono state criticate da Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva, che su ‘Twitter’ ha scritto: “Un grande augurio di pronta guarigione al Presidente Mattarella. E un consiglio al senatore Crisanti. Talvolta è meglio tacere anziché dover far sempre il protagonista. Qui l’unica leggerezza l’ha commessa chi ha candidato Crisanti a Palazzo Madama, basta con le profezie ex post di questo incontenibile zanzarologo”.