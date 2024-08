Creme solari Pfas free, come evitare quelle potenzialmente cancerogene guardando gli ingredienti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

D’estate, le creme solari sono tra gli oggetti più utilizzati. Ma come evitare quelle potenzialmente cancerogene? Basta guardare gli ingredienti e fare attenzione a una particolare voce: “Pfas free“.

L’allarme degli esperti sulle creme solari e i Pfas

L’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) ha lanciato un allarme sulle creme solari.

Molte di esse contengono Pfas, composti chimici utilizzati dalle aziende per migliorare la resistenza all’acqua, potenzialmente cancerogeni.

Fonte foto: iStock

Cosa sono i Pfas

Come spiegato dall’European Environment Agency dell’Unione Europea, le sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate (Pfas) sono un gruppo di sostanze chimiche artificiali ampiamente usate, che, nel corso del tempo, si accumulano negli esseri umani e nell’ambiente.

I Pfas sono noti come “sostanze chimiche permanenti”, in quanto sono estremamente persistenti nel nostro ambiente e organismo. Possono avere effetti negativi sulla salute come danni al fegato, malattie della tiroide, obesità, problemi di fertilità e cancro.

Lo studio sui Pfas nelle creme solari

Uno studio condotto dal Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ha messo in luce la pericolosità legata alla presenza di Pfas nelle creme solari.

Il team di ricerca, composto da Klaus Abraham e Cornelia Weikert, ha impiegato un volontario che ha applicato una crema solare contenente un gruppo di sostanze polifluoroalchiliche per un determinato arco di tempo.

Lo studio ha evidenziato che i Pfas, presenti anche a livelli minimi, sono in grado di penetrare sottopelle e di accumularsi nel corpo.

Nei risultati della ricerca, come riportato dal Fatto Quotidiano, si legge: “Questa indagine sperimentale ha il carattere di un test di prova di principio in una singola persona, utilizzando il PFOA come composto modello e la protezione solare come prodotto cosmetico modello. Dimostra in modo inequivocabile che quantità rilevanti di PFOA penetrano nella pelle in queste condizioni”.

Come evitare di usare creme solari con Pfas

Per evitare di usare creme solari pericolose è necessario leggere attentamente la lista degli ingredienti sul flacone.

Per un’accortezza in più, è possibile chiedere direttamente alle aziende informazioni sulla presenza di Pfas nei loro prodotti, soprattutto per le creme solari che si hanno già in casa. Per farlo, è sufficiente inviare un’e-mail alla ditta o scrivere un messaggio sui social network.