Crazy Pizza di Briatore vince la sfida di Napoli con l'apertura: boom di prenotazioni, quando un posto libero

Martedì 17 settembre, ha aperto le porte Crazy Pizza, il locale di lusso di Flavio Briatore, sul lungomare di Napoli, in via Nazario Sauro. L’attesa per l’inaugurazione era palpabile da mesi, alimentata da polemiche e curiosità. L’apertura ufficiale al pubblico del giorno successivo ha fatto registrare un enorme successo di prenotazioni. Al punto che non sarà facile trovare un posto libero prima della fine di ottobre.

Aperto a Napoli il Crazy Pizza di Briatore

La domanda che ha diviso i napoletani era se Crazy Pizza sarebbe stato in grado di confrontarsi con la tradizione gastronomica della città partenopea.

Alcuni difensori della pizza napoletana erano pronti a respingere l’ingresso di questo format considerato troppo moderno e commerciale, mentre altri erano curiosi di vedere come Briatore avrebbe adattato la sua visione a una città con una tradizione così radicata.

Fonte foto: ANSA

Una delle pizze servite nel nuovo locale di Briatore a Napoli

I tavoli si sono riempiti in poche ore, con un pubblico curioso di provare le nuove creazioni gastronomiche proposte dal format di Briatore.

Il boom di prenotazioni dimostra che la curiosità e l’interesse per questo nuovo locale sono fortissimi.

Quanto si spende al Crazy Pizza

Il menu di Crazy Pizza non passa inosservato, con prezzi che si distanziano sensibilmente da quelli tipici delle pizzerie napoletane.

La pizza Margherita, ad esempio, costa ben 17 euro, mentre il piatto più esclusivo, la pizza con prosciutto iberico Patanegra, arriva a 65 euro.

Una sfida non solo gastronomica, ma anche economica, che mira a conquistare una clientela pronta a pagare per un’esperienza di fine dining.

La polemica del “chewing gum”

Durante l’inaugurazione, ai cronisti Briatore ha dichiarato: “Sono felice di essere qui a Napoli. La gente di Napoli è fantastica, e credo che Crazy Pizza possa diventare un punto di riferimento per chi vuole divertirsi e godersi una pizza diversa”.

Nelle settimane precedenti al lancio del nuovo progetto, sono erano mancate le dichiarazioni provocatorie sulla pizza napoletana, che secondo l’imprenditore “sembra un chewing gum”, suscitando immediate reazioni dai pizzaioli locali.