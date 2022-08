Covid, perché potrebbe non esserci una nuova ondata in autunno: cosa dicono gli esperti

Mentre prosegue quotidianamente la conta dei contagi e dei decessi da Covid-19 in Italia, con numeri ancora importanti (in particolar modo se paragonati alla situazione in Italia 365 giorni fa), si pensa inevitabilmente anche al futuro, interrogandosi su quello che ci attende in autunno in ottica coronavirus.

Covid, autunno senza nuove ondate? Il parere di La Vecchia

A ‘La Repubblica’, Carlo La Vecchia, epidemiologo dell’Università di Milano, ha spiegato perché il prossimo autunno potrebbe anche non verificarsi una nuova ondata di coronavirus. La sua spiegazione: “Non è detto che arrivi una nuova ondata. Omicron 5 non è più in grado di provocarla. I casi potranno tornare a salire solamente se arriverà una nuova variante o sottovariante. Nessuno, però, può dire se succederà. Sappiamo solo che la Omicron 2.75, detta Centaurus, che sembrava preoccupante dopo che si è presentata in India, in realtà non dovrebbe dare problemi”.

Covid, cosa succederà in autunno: la previsione di Walter Ricciardi

Cosa succederà in autunno in ottica coronavirus è un tema molto caldo tra gli scienziati. Le opinioni sono discordanti: altri esperti, come per esempio Walter Ricciardi, consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza, ritengono che osserveremo una risalita della curva dei contagi da Covid-19 tra i mesi di ottobre e novembre 2022.

Fonte foto: ANSA Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ritiene che con l’arrivo dell’autunno si registrerà un nuovo aumento dei contagi da coronavirus.

Covid, la situazione in Italia oggi

In attesa di scoprire cosa ci riserverà l’autunno, oggi si possono solo fare i conti con la cruda realtà. A fotografare l’attuale situazione Covid-19 in Italia è il bollettino sul coronavirus in Italia aggiornato al 18 agosto 2022: nelle 24 ore precedenti alla diffusione del bollettino, i nuovi contagi da Covid-19 in Italia sono stati 27.296 (su un totale di 167.185 tamponi processati) mentre i decessi legati al coronavirus sono risultati essere 147.

Alla data di giovedì 18 agosto 2022, il totale dei positivi al Covid-19 accertati in Italia ha raggiunto quota 817.998 (dall’inizio della pandemia, il totale dei contagiati nel nostro Paese è arrivato, invece, a toccare le 21.581.917 unità).

Il 18 agosto 2021, in Italia, si erano registrati 7.162 nuovi casi di contagio da coronavirus e 69 decessi legati al Covid-19. Il tasso di positività, in quella data, era al 3,1%, mentre 365 giorni dopo è al 16,3%.