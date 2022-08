Covid, allarme variante Centaurus: l'avvertimento di Bassetti in vista dell'autunno

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Il mese di agosto inizia senza restrizioni anti Covid, ma le preoccupazioni in Italia non si sono esaurite. Dopo l’ampia diffusione della mutazione Omicron 5 tra i mesi di giugno e luglio, secondo l’infettivologo Matteo Bassetti esiste il rischio concreto che in autunno possa prendere il sopravvento la variante del virus Centaurus BA 275, che è stata isolata in India a maggio.

La necessità di una nuova campagna vaccinale

Il direttore della clinica San Martino di Genova ha evidenziato che qualora la nuova mutazione del Covid dovesse imporsi con i contagi, potremmo assistere a “una fiammata per settembre-ottobre”.

L’allarme dipenderà dalla somministrazione dei vaccini. “Tutto sarà meno grave – ha precisato – se non perdiamo tempo e procediamo con la campagna vaccinale“.

Fonte foto: ANSA L’infettivologo Matteo Bassetti

Questo perché, come sottolineato dall’esperto, se con Omicron 4 e 5 la popolazione era coperta, il mancato decollo della quarta dose ha fatto saltare la protezione. Di conseguenza se Centaurus prenderà piede “avremo persone che hanno fatto la terza dose un anno fa”.

Vaccino efficace contro la sottovariante Centaurus

La possibile “fiammata” di Centaurus dovrebbe comunque essere meno grave delle precedenti ondate, soprattutto rispetto a quelle delle scorse stagioni autunnali e invernali.

“Dai dati in nostro possesso – ha dichiarato Bassetti – al momento sembra non causare la malattia grave. Inoltre i vaccini, anche quelli non aggiornati, sono in grado di dare copertura per le forme di infezione più importante”.

Questo significa che le persone vaccinate non si troverebbero a rischio e le categorie considerate più fragili, come gli anziani e gli immunodepressi, se sottoposti al richiamo non dovrebbero subire gravi conseguenze da una possibile infezione.

Bassetti: “Meno restrizioni, più raccomandazioni”

Se è vero che Centaurus è meno pericolosa, con un gran numero di contagi potrebbe comunque mettere a rischio la quotidianità degli italiani. Con l’inizio della scuola, il rientro dalle vacanze e la diminuzione delle temperature, in molti rischiano di restare isolati in via precauzionale a casa.

Per questo c’è chi chiede un cambiamento nell’attuazione delle misure. A detta di Matteo Bassetti il mese di agosto “senza restrizioni era inevitabile e anche giusto, è cosi in tutto il mondo”.

“Non dobbiamo ragionare per restrizioni ma per raccomandazioni“, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di ricordare alle persone fragili e agli anziani di vaccinarsi e di usare i dispositivi di sicurezza.

Secondo l’infettivologo di Genova bisogna smettere di dire “quando” mettere la mascherina e iniziare a dire a “chi”: quindi raccomodare precise categorie di persone a seconda delle situazioni che si presentano.