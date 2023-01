Covid, bollettino settimanale del 20 gennaio 2023: calano nuovi casi, decessi e ricoveri

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Nella giornata di venerdì 20 gennaio 2023, il ministero della Salute ha reso noti i dati del bollettino settimanale sulla situazione Covid in Italia. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità non ci sono in Italia regioni a rischio alto, cala la pressione sul sistema sanitario.

Bollettino Covid, calano casi e decessi

Secondo l’ultimo bollettino settimanale Covid diramato dal Ministero della Salute, negli ultimi sette giorni i casi in Italia sono diminuiti, passando dai 84.076 della settimana che va dal 6 al 12 gennaio 2023 ai 51.897 della settimana tra il 13 e il 19 gennaio.

In calo anche il numero dei deceduti: negli ultimi sette giorni sono stati registrati 495 decessi, a fronte dei 576 della settimana precedente.

Negli ultimi sette giorni diminuiscono anche i tamponi, passati da 767.718 a 687.233. La traduzione è quindi il calo del tasso di positività, che scende dall’11% al 7,6%.

Cala il tasso di occupazione in ospedale

Il monitoraggio settimanale Iss-Ministero fa emergere anche il calo dell’incidenza dei casi in Italia, passata da 143 ogni 100.000 abitanti a 88 ogni 100.000 abitanti.

In calo l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici, che passa dallo 0,91 della settimana precedente allo 0,89 dell’ultima settimana.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, cala il tasso di occupazione dei malati Covid: il dato è in discesa sia in terapia intensiva, dal 3,1% al 2,3%, sia in area medica, sceso dal 10,1% al 7,9%.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di venerdì 20 gennaio 2022 sono state somministrate in Italia 143.517.230 dosi di vaccino anti Covid, così ripartite:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.458.159 (91,6059% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.713.629 (90,22% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale dei cittadini con almeno una dose + guariti al massimo da 6 mesi: 50.049.860 (92,70% della popolazione over 12);

Totale dei cittadini con booster + guariti post seconda dose/unica dose da al massimo 4 mesi: 41.947.911 (87,93% della platea).