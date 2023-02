Cospito sospende di nuovo gli integratori, preoccupano le sue condizioni. Il medico: "È gravemente denutrito"

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Non accenna a terminare lo sciopero della fame avviato da Alfredo Cospito nell’ottobre del 2022. Nei giorni scorsi aveva ripreso ad assumere gli integratori per essere più lucido in vista della decisione della Cassazione sul 41 bis, che si è rivelata tuttavia essere un’altra doccia fredda. Dopo aver saputo della sentenza l’anarchico è così tornato a rifiutare qualsiasi integratore.

La sentenza della Cassazione su Cospito

Dopo una lunga camera di consiglio i giudici della Corte di Cassazione nel pomeriggio del 24 febbraio hanno respinto il ricorso della difesa contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma.

La richiesta di annullamento del regime di carcere duro era infatti stata già rigettata. Cospito continuerà dunque a restare detenuto al 41 bis, disposto ormai quasi un anno fa.

Fonte foto: ANSA Due striscioni esposti durante il sit-in degli anarchici davanti al palazzo di Giustizia a Roma

L’aggiornamento del medico

Dopo la decisione di sospendere nuovamente l’assunzione di integratori Alfredo Cospito è stato visitato dal suo medico di fiducia nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano, dove è ricoverato da due settimane.

“I parametri vitali tengono – ha riferito il dottore – ma siamo in presenza di una grave denutrizione, con atrofia muscolare diffusa”. Come reso noto, in questo momento l’anarchico “assume solo acqua, zucchero e sale”.

Sebbene la situazione sembri ancora tenere, il quadro “potrebbe aggravarsi di giorno in giorno alla luce della sospensione degli integratori” che recentemente “avevano fatto lievemente migliorare il quadro clinico”.

La preoccupazione dell’avvocato

Alla luce del delicato stato di salute Cospito continuerà a restare costantemente monitorato. Intanto però, secondo l’avvocato Flavio Rossi Albertini la morte continua ad essere un rischio concreto. Intervistato a ‘Radio Onda d’Urto’ il legale ha spiegato che le speranze che resti in vita “sono ridotte al lumicino”.

“Se dovesse proseguire con la linea di condotta assunta dal 20 ottobre – ha sottolineato – Alfredo giungerebbe a morte. Per quanto ciò mi sconvolga dal punto di vista umano, politico, della coscienza civile, non credo ci siano grandissime soluzioni a meno che non si ritrovi il lume della ragione”.

L’avvocato ha precisato che ormai restano solo ipotesi “residuali” da coltivare dal punto di vista del diritto per arrivare a una revoca del regime di carcere duro.