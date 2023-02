Cospito, anarchici di nuovo in corteo a Milano: scontri con le forze dell'ordine, lanciati petardi e bottiglie

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

A Milano gli anarchici si sono riuniti nuovamente in corteo per manifestare la loro solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito e per chiedere la fine del regime del “carcere duro”, il 41 bis. Oltre 400 le persone riunite, alcune delle quali provenienti anche da altre regioni. Non sono mancati i momenti di tensione: a differenza del presidio dello scorso 3 febbraio si sono verificati pesanti scontri con le forze dell’ordine.

Il nuovo corteo anarchico a Milano

Gli anarchici si sono riuniti poco dopo le 17 di sabato 11 febbraio in piazza XXIV Maggio. Da lì hanno iniziato a muoversi in direzione viale Col di Lana. Numerosi i negozianti che hanno preferito abbassare le saracinesche per evitare atti di vandalismo.

I manifestanti in prima fila hanno indossato dei caschi ed esposto uno striscione in nome di Cospito e contro il 41 bis, “per un mondo senza galere libertà per tutti e tutte”.

Fonte foto: ANSA

Già nei primi istanti del corteo si sono registrate delle provocazioni, con il lancio di alcuni gavettoni verso i giornalisti presenti. Due invece le vetrine danneggiate, tra cui quella della banca Credit Agricole nei pressi dell’Università Bocconi.

Gli scontri con la polizia

Le forze dell’ordine hanno cercato di fermare il corteo creando un cordone di sicurezza. Gli anarchici hanno tentato di oltrepassarlo ma sono stati respinti dagli scudi e dai manganelli degli agenti in tenuta antisommossa. Da quel momento è partito il lancio di vari petardi, sassi e bottiglie.

La polizia ha così provato a dirottare il corteo in un’altra direzione. Nelle fasi più concitate dello scontro, che avrebbe visto pure l’uso di bombe carta, come scrive il ‘Corriere della Sera’ sono stati utilizzati anche lacrimogeni.

Dopo gli scontri i manifestanti hanno indietreggiato, lasciando però dietro di sé automobili, motorini e bidoni della spazzatura danneggiati. Il corteo si è concluso intorno alle 19.30.

Cospito trasferito in ospedale

Mentre proseguono le manifestazioni a sostegno di Alfredo Cospito, continua a restare in primo piano lo stato di salute dell’anarchico detenuto a Opera e da oltre 100 giorni in sciopero della fame. Il 55enne secondo quanto si apprende è stato trasferito dal carcere all’ospedale San Paolo di Milano in via precauzionale.

Oltre agli alimenti starebbe rifiutando anche l’assunzione di integratori. Secondo l’ultimo resoconto sanitario pesa ormai 71 chili e sarebbe a rischio di edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente fatali.

“I parametri tengono – ha fatto sapere il medico – ma basta poco perché la situazione precipiti senza dei segni particolari di allarme”.