Cosmos-2553 è l'arma nucleare segreta della Russia di Putin: come funziona e perché spaventa americani

Nel febbraio 2022, circa venti giorni prima dell’invasione della Russia all’Ucraina, il presidente Vladimir Putin approvò il lancio nello spazio del satellite sperimentale che prende il nome di Cosmos-2553. Oggi, il Wall Street Journal, fa sapere che i servizi segreti americani considerano il dispositivo un’arma nucleare antisatelliti. Una risorsa segreta in grado di minacciare la sicurezza degli Stati Uniti e della coalizione occidentale.

L’arma nucleare segreta di Putin

Cosmos-2553 è un’arma anti-nucleare in grado di distruggere, in orbita, decine (forse centinaia) di satelliti.

Operazione che sarebbe in grado di mettere fuori uso le reti di comunicazione dell’Occidente e che potrebbe fare la differenza allo scoppio di un eventuale conflitto.

Vladimir Putin

La Russia non ha mai tenuta segreta la Cosmos-2553, ma l’ha presentata come un satellite inviato nello spazio con finalità scientifiche.

Lo spionaggio statunitense afferma, al contrario, che già dal 5 febbraio 2022 il dispositivo avrebbe il ruolo di “piattaforma di ricerca e sviluppo per le componenti non-nucleari di un nuovo sistema armamentale”.

La Cosmos-2553 nell’arsenale della Russia

A dichiarare la propria preoccupazione per l’arsenale nucleare segreto della Russia fu, a febbraio 2024, il deputato statunitense della fazione repubblicana Mike Turner: “è la crisi dei missili di Cuba portata nello spazio”.

All’epoca, il governo di Joe Biden minimizzò i timori di Turner, affermando che le armi di Mosca (compresa dunque la Cosmos-2553) rappresenterebbero una minaccia “seria, ma non immediata”.

In seguito, Putin smentì le accuse, sottolineando come la Russia sia “categoricamente contraria all’installazione di armi nucleari nello spazio”.

I rischi di un’arma nucleare spaziale

Al momento, affermano fonti dello spionaggio statunitense al Wall Street Journal, Cosmos-2553 non sarebbe armata di una testa atomica.

Ma se lo fosse, sarebbe in grado di distruggere i numerosi satelliti che orbitano nella bassa altitudine intorno alla terra.

Sono 6.700, attualmente, i satelliti appartenenti a compagnie private e governative degli Stati Uniti nell’orbita dove si trova il dispositivo russo. 780 è il numero dei satelliti cinesi.

Alcuni di questi satelliti, negli ultimi due anni, hanno svolto un ruolo chiave per fornire supporto all’Ucraina contro gli attacchi di Mosca.

Un’esplosione atomica in quell’area sarebbe in grado di causare un blackout nelle comunicazioni e nelle attività di videosorveglianza per oltre un anno.