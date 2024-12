Cosa sa Papa Francesco sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: messaggio di Francesca Chaouqui al fratello Pietro

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Francesca Immacolata Chaouqui è convinta che Papa Francesco non sappia dove sia Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di 15 anni scomparsa nel nulla a Roma il 22 giugno 1983. Chaouqui ha anche detto di non condividere “nulla” di ciò che ultimamente è stato fatto per cercarla.

Cosa ha detto Francesca Chaouqui su Emanuela Orlandi

Nel corso di un’intervista concessa a Il Tempo, Francesca Immacolata Chaouqui, unica donna sotto i 35 anni a essere stata nominata dal Papa commissario per Cosea (la pontificia commissione referente di studio e di indirizzo sull’organizzazione della struttura economico-amministrativa della Santa Sede) e conosciuta col soprannome di “Papessa”, ha parlato del caso Emanuela Orlandi, criticandone la “gestione pubblica” e la “narrativa attuale” secondo cui “il Vaticano sa e tace”.

Secondo lei, “non si sta cercando Emanuela ma mettendo sotto accusa uno stato di occultamento di cadavere da anni ormai. Io non lo sopporto ed è il motivo per cui non riesco a dare il mio contributo operativo a Pietro (Orlandi, fratello di Emanuela, ndr), perché io sono certa che Papa Francesco non sappia dove sia Emanuela e che ne è stato di lei“.

Fonte foto: ANSA

Francesca Immacolata Chaouqui, la “Papessa”.

Chaouqui, dopo aver nuovamente attaccato la “spettacolarizzazione” del caso Orlando, ha anche dichiarato nell’intervista: “Non ho mai saputo dove sia Emanuela e non condivido niente di quello che ultimamente viene fatto per cercarla”.

La soluzione di Chaouqui al caso Orlandi

Francesca Immacolata Chaouqui ha anche proposto la sua soluzione al caso Orlandi, cioè “continuare a cercarla aprendo alla possibilità che il Vaticano non sappia dove sia, che sia un alleato e non un nemico”.

La “Papessa” ha poi aggiunto: “La soluzione è anche iniziare a ragionare sul fatto, orrendo ma possibile, che una soluzione non ci sia, che le prove non ci sono e non si troveranno mai”.

Il messaggio di Pietro Orlandi a Chaouqui

Francesca Immacolata Chaouqui aveva condiviso la sua idea sulla scomparsa di Emanuela Orlandi già al Pulp Podcast condotto da Fedez e Mr Marra.

In quell’occasione, dopo la messa in onda della puntata, Pietro Orlandi aveva inviato un messaggio pubblico alla “Papessa”: “La tua necessità di riavvicinarti al Vaticano ha prevalso sul tuo senso di giustizia”.