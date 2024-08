Cos'è e dove si trova la proteina p62 che sostiene i processi vitali del cancro: lo studio italiano su Science

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il cancro mantiene i suoi processi vitali grazie alla proteina p62: la scoperta, frutto di uno studio italiano, ha ottenuto la copertina della rivista Science. La ricerca ha identificato il ruolo di p62 nella creazione di caos cellulare, che promuove la crescita e la diffusione delle cellule tumorali. Alti livelli di questa proteina sono collegati a una prognosi peggiore, facendo di p62 un nuovo prezioso marcatore nella lotta contro i tumori.

Lo studio italiano sulla proteina p62

I tumori riescono quindi a mantenere le loro funzioni vitali grazie a una proteina chiamata p62. A scoprirlo un team di ricercatori internazionali, guidato da Stefano Santaguida, responsabile del Dipartimento di Oncologia Sperimentale presso l’Istituto Europeo di Oncologia e docente di Biologia Molecolare all’Università Statale di Milano.

Lo studio, in copertina su Science, è finanziato da Fondazione Airc e Fondazione Cariplo. Questo avanzamento scientifico rivela come p62 sia cruciale nel supportare le cellule tumorali e suggerisce nuove vie per il trattamento del cancro.

Fonte foto: ANSA

Lo studio associa la proteina p62 all’instabilità cromosomica, che va a favore delle cellule tumorali

Il collegamento tra la proteina p62 e il cancro

Alla base dei tumori c’è l’instabilità cromosomica, una caratteristica comune delle cellule tumorali che si manifesta con frequenti errori nella distribuzione dei cromosomi durante la divisione cellulare.

Questo caos genetico genera disordini cellulari che favoriscono i comportamenti anomali delle cellule tumorali, come la loro proliferazione illimitata e la capacità di resistere agli attacchi esterni.

Inoltre, l’instabilità cromosomica porta alla formazione di micronuclei, strutture anomale che si trovano all’esterno del nucleo principale della cellula e contribuiscono al disordine genetico.

Questi hanno una membrana fragile e spesso difettosa, che lascia il DNA esposto al citoplasma. Di conseguenza, il DNA subisce danni continui, creando condizioni ideali per lo sviluppo e la crescita dei tumori.

Che cos’è la proteina p62 e dove si trova

La proteina p62, nota per la sua versatilità, non era stata precedentemente associata all’instabilità cromosomica. Recentemente, gli scienziati hanno scoperto che questa agisce bloccando l’azione dei “riparatori” che normalmente correggerebbero le anomalie nella membrana del micronucleo.

Senza queste riparazioni, il micronucleo collassa, esponendo i cromosomi al disordine e amplificando l’instabilità cromosomica. Questo processo conferisce alle cellule tumorali numerosi vantaggi, tra cui una maggiore robustezza, una crescita accelerata, una migliore resistenza ai farmaci e una maggiore capacità di diffusione nell’organismo, come sottolinea Santaguida.

La scoperta ha rilevanti implicazioni cliniche, poiché i tumori con alta instabilità cromosomica e livelli elevati di p62 mostrano una prognosi più sfavorevole. Pertanto, p62 potrebbe diventare un marcatore prognostico prezioso e un bersaglio terapeutico importante.