Cos'è Crowdstrike e perché un suo aggiornamento ha bloccato Microsoft e i computer di tutto il mondo

Un bug in un aggiornamento del software di sicurezza Crowdstrike ha causato una serie di “blue screen of death” su milioni di dispositivi Microsoft Windows in tutto il mondo. L’incidente, avvenuto venerdì 19 luglio ha avuto un impatto significativo su aziende, enti pubblici e privati, causando disagi e danni economici ancora da quantificare.

L’aggiornamento che ha danneggiato Microsoft

Come riporta Tgcom24, l’errore ha riguardato la piattaforma Falcon Sense, un sistema di protezione per endpoint ampiamente utilizzato per la sua efficacia contro le minacce informatiche.

Un aggiornamento rilasciato da Crowdstrike ha generato un conflitto con i sistemi Windows, soprattutto con la versione 11, causando il blocco improvviso dei computer con la schermata blu di errore.

La coda in un aeroporto causata dal malfunzionamento dei computer

Crowdstrike ha tempestivamente riconosciuto il problema e ha lavorato per una soluzione. Dopo circa 12 ore, il Ceo dell’azienda ha annunciato la distribuzione di una patch per correggere il bug.

Crowdstrike: nessun attacco hacker

L’azienda ha inoltre sottolineato che l’incidente non è stato causato da un attacco hacker, ma da un errore interno.

L’episodio ha comunque causato un duro colpo all’immagine di Crowdstrike, che dovrà ora lavorare per recuperare la fiducia dei clienti.

Le azioni dell’azienda sono crollate in Borsa e il valore complessivo è sceso considerevolmente. Oltre al danno di immagine, Crowdstrike dovrà fare i conti con le richieste di risarcimento danni da parte delle aziende colpite dal malfunzionamento.

La fragilità dei sistemi informatici

L’incidente evidenzia ancora una volta la fragilità dei sistemi informatici e l’importanza di testare accuratamente gli aggiornamenti prima del loro rilascio.

In attesa della patch ufficiale, alcuni esperti informatici hanno proposto soluzioni temporanee per aggirare il problema.

Tuttavia, tali soluzioni richiedono competenze tecniche e sono sconsigliate a utenti non esperti. Il mancato funzionamento di milioni di computer in tutto il mondo ha causato gravi disagi, a partire dalla cancellazione di molti voli negli aeroporti.