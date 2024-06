Corea del Sud spara contro i soldati del Nord che avevano superato il confine: alta tensione tra i due Paesi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sale la tensione lungo il 38esimo parallelo, al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud. Soldati sudcoreani hanno sparato dei colpi di avvertimento verso militari nordcoreani che hanno brevemente superato il confine tra i due Paesi. Un episodio che è stato archiviato come “incidente”, nonostante si tratti della terza incursione di questo genere avvenuto questo mese.

Corea del Sud spara contro i soldati del Nord

L’episodio, secondo quanto riferito dai media sudcoreani, si è verificato attorno alle 11 ora locale (le 4 in Italia) di oggi, venerdì 21 giugno.

Diversi soldati nordcoreani che lavoravano all’interno della zona demilitarizzata sul confine tra i due Paesi hanno attraversato la linea di demarcazione militare. I militari del Sud hanno risposto con degli spari di avvertimento, dopo i quali i soldati di Pyongyang si sono ritirati.

L’episodio è stato archiviato come accidentale dalle autorità della Corea del Sud. Un funzionario del Comando dei capi di stato maggiore congiunti sudcoreano, citato in forma anonima dall’agenzia Yonhap, ha detto che dopo essere rientrati nei loro confini hanno ripreso il loro lavoro, fino a tarda notte.

I precedenti

Si tratta della terza violazione del genere da parte della Corea del Nord in questo mese, dopo incidenti simili avvenuti il 9 e il 18 giugno. E che arriva dopo la storica visita del presidente russo Vladimir Putin a Pyongyang, dall’alleato Kim Jong-Un.

Anche nei casi precedenti il Comando di Seul aveva aveva affermato che sembravano non intenzionali. Le violazioni del confine sono avvenute quando la Corea del Nord ha dispiegato un gran numero di truppe per rafforzare il confine, erigendo barriere e realizzando campi minati.

Fonte foto: ANSA Militari nordcoreani al lavoro nella zona demilitarizzata al confine

Nord sta costruendo muro al confine con il Sud

Secondo la Bbc, dall’analisi delle immagini satellitari è emerso che la Corea del Nord starebbe realizzando un muro vicino al confine con la Corea del Sud, all’interno della zona demilitarizzata (Dmz).

La zona demilitarizzata è una zona cuscinetto larga 4 chilometri al confine tra il Nord e il Sud, che sono ancora tecnicamente in guerra non avendo mai firmato un trattato di pace dopo la fine della guerra di Corea (1950-1953). La Dmz è divisa in due zone, una controllata dal Sud e l’altra dal Nord.