Corea del Nord, mistero sulla scomparsa di Kim Jong-un: il leader non si fa vedere da dieci giorni

Da dieci giorni non si hanno notizie di Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord è sparito dalla circolazione. Kim ha saltato una riunione del Politburo del Partito dei Lavoratori, un incontro preparatorio in vista del Plenum programmato nei prossimi giorni. È stata la stessa tv di Stato nordcoreana a dare notizia dell’assenza del leader, senza ovviamente specificare dove si trovi in questo momento.

Le condizioni di salute di Kim Jong-un

È bastata questa assenza, che dura ormai da circa dieci giorni, per dare nuovo credito alle voci di un Kim Jong-un malato. Si tratta della sua assenza più lunga da quando, il 12 maggio, ha annunciato il lockdown nazionale a causa dell’ondata di Covid che ha investito il Paese.

Secondo il sito Nk News è possibile che, proprio per sfuggire ai contagi, il leader coreano sia rinchiuso nel suo lussuoso resort sulla costa orientale del Paese. La prova arriverebbe dagli yacht in movimento individuati dai satelliti americani.

Possibile instabilità politica nel Paese

Il tema dello stato di salute di Kim Jong-un è sempre al centro dell’intelligence americana e non solo. Il rischio è che, in caso di morte del leader nordcoreano, possa scatenarsi una cruenta lotta per la successione con gravi problemi di instabilità per il Paese.

Instabilità che avrebbe conseguenze anche sui test missilistici che la Corea del Nord, paese povero ma armato fino ai denti, continua ad effettuare.

In ballo c’è anche un possibile test nucleare che, secondo i media americani, potrebbe arrivare “in qualsiasi momento”. Si tratterebbe del settimo test nucleare della Corea del Nord.

Fonte foto: ANSA Kim Jong-un durante una riunione tenuta il 18 maggio

Kim Jong-un è scomparso, forse è in fuga dal Covid

Secondo l’analista Cheong Seong-Chang, del Sejong Institute della Corea del Sud, Kim Jong-un avrebbe disertato la riunione per concentrarsi proprio sull’imminente test nucleare. Durante l’ultima plenaria del partito, risalente allo scorso dicembre, Kim aveva rinnovato il proposito di incrementare la potenza militare del Paese.

C’è attesa per il prossimo discorso del leader, visto che negli ultimi giorni sono stati lanciati ben otto missili balistici in mare da più località.

La risposta degli Usa e degli alleati asiatici è consistita nel lancio di missili e dimostrazioni con dozzine di aerei da combattimento.