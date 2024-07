Condannato a 16 anni di carcere in Russia il giornalista americano Evan Gershkovich: è accusato di spionaggio

Condannato a 16 anni di prigione in un carcere di massima sicurezza: è la sentenza emessa da un tribunale russo nei confronti di Evan Gershkovich, giornalista americano e corrispondente per il Wall Street Journal. L’accusa di spionaggio è legata alla presunta raccolta da parte del reporter di informazioni segrete per la Cia riguardanti Uralvagonzavod, uno dei principali produttori di carri armati in Russia.

Giornalista americano condannato in Russia

Un tribunale russo ha condannato a 16 anni di carcere per spionaggio il giornalista americano Evan Gershkovich, corrispondente per il Wall Street Journal.

La sentenza è arrivata dopo oltre un anno di detenzione e al termine di un processo che ha mostrato un’accelerazione inusuale: la prima udienza si è tenuta il 26 giugno, seguita da una seconda il 18 luglio e l’ultima il giorno successivo.

Fonte foto: Ansa Evan Gershkovich dopo l’arresto a marzo 2023

Questa rapidità, come riportato dall’Ansa, sarebbe motivata dalla volontà del Cremlino di avviare uno scambio di prigionieri. Secondo la prassi di Mosca, infatti, questo tipo di trattativa è possibile solo con una sentenza definitiva.

Un caso simile si è verificato due anni fa con la star della Nba Brittney Griner, scambiata con il noto traffico internazionale d’armi Viktor But.

Gershkovich condannato al carcere: reazioni dagli Usa

“Evan Gershkovich è finito nel mirino del governo russo semplicemente per essere un giornalista e un americano. Stiamo facendo tutto il possibile per ottenerne il rilascio e continueremo a farlo,” ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo la sentenza.

Dall'altra parte, Donald Trump ha promesso: "Evan sarà liberato prima che io assuma ufficialmente l'incarico, se vincerò le elezioni del 5 novembre".Il tycoon ha sottolineato che Putin agirà "per me e per nessun altro." Altre reazioni alla condanna non si sono fatte attendere. La presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, l'Alto Rappresentante dell'UE per la politica estera, Josep Borrell, il premier britannico Keir Starmer e la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock hanno tutti espresso forti critiche verso la sentenza. Inoltre, Almat Latour, amministratore delegato di Dow Jones ed editore del Wall Street Journal, ha definito la decisione del tribunale russo come "oltraggiosa."

Chi è Evan Gershkovich

Figlio di immigrati dall’Unione Sovietica, Evan Gershkovich è un giornalista americano di 32 anni che, per il Wall Street Journal, si occupa di notizie provenienti dalla Russia e dall’Ucraina. La sua attività è stata interrotta alla fine di marzo 2023, quando è stato arrestato per spionaggio mentre stava lavorando a un reportage a Ekaterinburg.

Subito dopo il suo arresto, la Fsb, l’agenzia federale di sicurezza russa, ha dichiarato che il reporter, “agendo su istruzioni della parte americana, raccoglieva informazioni riservate riguardanti l’attività di una delle aziende del complesso industriale militare russo.”