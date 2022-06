Concorrente Ciao Darwin, querela ritirata dopo il risarcimento. La versione degli avvocati su Paolo Bonolis

Nelle scorse ore Gabriele Marchetti, l’uomo rimasto paralizzato in un incidente capitato mentre partecipava a una puntata di Ciao Darwin, ha sostenuto che dopo l’accaduto che gli ha sconvolto la vita Paolo Bonolis non si è mai fatto vivo per interessarsi delle sue condizioni. Ora sono i legali che hanno seguito il caso a parlare e a fornire una versione differente rispetto a quella narrata da Marchetti.

La versione dei legali

“Paolo Bonolis ha chiamato una volta la moglie e una volta il figlio di Gabriele Marchetti. Queste due telefonate sono avvenute nei giorni successivi all’incidente. Qualche mese dopo, invece, la moglie di Bonolis ha cercato la moglie di Marchetti, perché interessata a sapere come stesse il mio assistito”. Così, al Corriere della Sera, Federica Magnanti, il legale dell’uomo rimasto paralizzato.

Come spiegato dai legali e com’è stato confermato dalla procura, Marchetti ha di recente ritirato la querela presentata contro i responsabili della trasmissione. La mossa legale è giunta dopo che è arrivato un risarcimento da Rti. Sull’entità della somma versata a Marchetti c’è assoluta segretezza.

Fonte foto: ANSA Paolo Bonolis e Luca Laurenti a Ciao Darwin

La caduta dal “Genodrome” che ha reso tetraplegico Marchetti

L’incidente avvenne il 17 aprile del 2019. “Avevo lavorato, come sempre d’altronde – ha raccontato Marchetti al Corriere della Sera -. Poi verso le 11 sono andato presso gli studi televisivi della Titanus per la registrazione della trasmissione. Ero contento per la novità di poter partecipare a una trasmissione televisiva e fare una nuova esperienza. Avevo condiviso, come sempre, con mio figlio Simone e mia moglie Sabrina quest’avventura. Pensavo di passare una serata diversa e divertirmi”.

Quel giorno invece fu drammatico. Durante la prova del “Genodrome” Marchetti perse l’equilibrio sui rulli, subendo un grave infortunio. Il verdetto fu tragico: tetraplegico per sempre.

Incidente a Ciao Darwin, a processo quattro persone

Per l’incidente sono a processo per lesioni gravissime 4 persone: Sandro Costa e Massimo Porta (della società Rti, confluita in Mediaset), oltre che Massimiliano Martinelli (Maxima) e Giuliano Giovannotti (Sdl 2005), che si occuparono delle attrezzature e della selezione dei partecipanti.