Concita De Gregorio lascia l'ospedale dopo il ricovero di Ferragosto: il toccante messaggio su Instagram

Concita De Gregorio è stata dimessa dall’ospedale Sant Pau di Barcellona dopo il terzo ricovero nel mese di agosto per curare un tumore. La giornalista ha voluto condividere le sue emozioni e gratitudine con un lungo messaggio su Instagram, dove ha ringraziato le persone che le sono state vicine in questo momento difficile.

“Devo un grazie monumentale a tutti voi per le parole, i gesti, le lettere, i doni di questi giorni che con chiarezza, per me segnano un confine fra il tempo di prima e quello di ora”, esordisce la De Gregorio nel suo post.

Nel messaggio, pubblicato insieme a una serie di foto, la giornalista racconta la gioia di tornare nel suo luogo preferito della città d’infanzia, Barcellona, dove si trovava quando è stata colpita da un’emergenza sanitaria che l’ha costretta a ricoverarsi.

Fonte foto: ANSA

La giornalista Concita De Gregorio ospite di una trasmissione televisiva

“Non ho scelto, è stata un’emergenza”, spiega. De Gregorio ha parlato pubblicamente della malattia per la prima volta a marzo 2023.

Barcellona e i ricordi d’infanzia

La madre della De Gregorio è nata a Barcellona, città che evoca molti ricordi d’infanzia per la giornalista, come le scarpe rosse che simboleggiano piccoli premi ricevuti dopo le fatiche.

Nel descrivere il momento delle dimissioni, la De Gregorio ammette di essere uscita dall’ospedale con “un nodo alla gola e la nostalgia di una perdita”.

Il ringraziamento ai medici

Con affetto, ringrazia il personale medico che l’ha seguita durante il ricovero, menzionando specialisti di diverse nazionalità e dedicando un pensiero particolare alla sua vicina di stanza, Angelina.

Infine, la giornalista ha espresso profonda gratitudine per lo staff del Policlinico Gemelli e in particolare per Alessandra Fabi, che ha continuato a monitorarla.

Concita De Gregorio conclude il suo messaggio con un elogio al sistema sanitario pubblico, sottolineando l’importanza dell’umanità e del supporto reciproco: “Adelante, siempre, con juicio”.