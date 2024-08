Ferragosto in ospedale per Concita De Gregorio: il messaggio di speranza dopo l'annuncio del cancro

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Concita De Gregorio ha trascorso il suo terzo Ferragosto consecutivo in ospedale, dopo aver annunciato nel marzo 2023 di aver affrontato un tumore. La giornalista e scrittrice aveva rivelato durante un’intervista a Belve di essersi operata nell’agosto 2022 e di essere in terapia quotidiana.

Concita De Gregorio, Ferragosto in ospedale

“Siamo sulla buona strada“, aveva dichiarato allora, pur ammettendo che il percorso non è ancora concluso.

Dal suo letto d’ospedale, De Gregorio ha condiviso sui social il suo Ferragosto alternativo, vissuto in compagnia di pazienti, medici e infermieri:

Ferragosto fra noi: compagne di stanza, medici di turno, infermieri… un budino di vaniglia a merenda, grande idea della caposala.

La giornalista ha espresso la sua vicinanza a chi non può permettersi una vacanza, sia per motivi economici che di salute, riflettendo sulla forza della condivisione anche in momenti difficili.

Il tumore e il messaggio di speranza

De Gregorio ha raccontato come lei e le altre pazienti trascorrono il tempo scambiandosi foto inviate dagli amici in vacanza, creando una “classifica di tramonti”, con la Grecia come favorita.

Ha sottolineato l’importanza della compagnia e del supporto reciproco nei momenti liberi dai turni ospedalieri. Infine, la giornalista ha rivolto un pensiero a chi è costretto alla solitudine o a condizioni di reclusione, ricordando un detto della sua infanzia: “Siempre que llovió, paró“, ovvero, “ogni volta che ha iniziato a piovere, ha smesso“.

Fonte foto: IPA

La giornalista Concita De Gregorio

Con questo messaggio di speranza, De Gregorio ha augurato un buon Ferragosto a tutti, sperando che i giorni e i pensieri possano essere il più possibile lievi.

L’annuncio a marzo 2023

Nel marzo 2023 la giornalista e scrittrice aveva rivelato di aver affrontato un tumore durante un’intervista a Belve.

De Gregorio aveva raccontato di aver vissuto un anno difficile a causa del cancro, per il quale si è operata ad agosto 2022.

Nel programma di Rai2 si era detta ottimista, pur sottolineando che la malattia non si può mai considerare completamente superata.