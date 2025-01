Come sta Radja Nainggolan dopo l'arresto per traffico di cocaina, parla il suo avvocato: "È impressionato"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Radja Nainggolan, 36 anni e arrestato in Belgio assieme ad altre 15 persone per traffico internazionale di cocaina dal Sudamerica al porto di Anversa, nega qualsiasi suo coinvolgimento nella vicenda. Lo ha riferito il suo avvocato Omar Souidi, dopo la fine dell’interrogatorio a cui è stato sottoposto l’ex calciatore di Cagliari, Roma e Inter. Nel frattempo è scattato anche il sequestro della sua automobile.

Radja Nainggolan arrestato, parla l’avvocato: come sta

“L’interrogatorio è terminato e in conformità con il principio della presunzione di innocenza, in questa fase non verranno rilasciati ulteriori commenti”. Così l’avvocato Omar Souidi.

“Radja – ha aggiunto il legale – nega ogni coinvolgimento. Stiamo ora aspettando di sapere se il mio cliente sarà portato davanti al giudice istruttore. È molto colpito dall’accaduto, sa che in passato la stampa lo ha legato ad altri casi di traffico di stupefacenti. Questa è una storia diversa ed è molto impressionato”.

Fonte foto: IPA Radja Nainggolan

Nainggolan, accusa pesante: traffico internazionale di droga

Le manette per il calciatore sono scattate lunedì 27 gennaio, in Belgio. L’accusa è gravissima: traffico internazionale di droga, in particolare di cocaina.

La Procura di Bruxelles, tramite il procuratore Julien Moinil, ha spiegato che il ‘Ninja’ è stato arrestato nell’ambito di un caso relativo alla criminalità organizzata in cui la polizia giudiziaria federale ha effettuato 30 perquisizioni domiciliari. Un blitz che ha portato all’arresto anche di altre 15 persone.

Il blitz, cosa è stato trovato: cocaina, armi, contanti e oggetti di lusso

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 2,7 chili di cocaina, due giubbotti antiproiettile e svariate armi. Trovati anche oltre 370 mila euro in contanti, gioielli e orologi di lusso, due dei quali hanno un valore stimato di 360 mila euro ciascuno.

Sequestrati anche un centinaio di monete d’oro per un valore di 116 mila euro, oggetti di lusso e 14 veicoli.

Nelle scorse ore, tra i luoghi perquisiti c’è stata anche l’abitazione del calciatore.

Il quotidiano De Standaard ha inoltre spiegato che l’automobile di Nainggolan, una Smart Brabus grigia in versione deluxe e con targa personalizzata, è stata portata via dalla sua casa in Braziliëstraat, nel quartiere posh di Eilandje.