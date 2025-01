Nainggolan e i problemi con l'alcol, l'arresto nel 2022: beccato senza patente dopo che gli era stata ritirata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il calciatore Radja Nainggolan è stata arrestato dalla polizia belga, ed è sospettato di traffico di droga dal Sud America all’Europa. L’ex centrocampista della nazionale belga, che da poco ha ricominciato a giocare nella serie B del Paese, era già stato arrestato nel 2022 per essersi messo al volante con una patente non valida, dopo che la sua gli era stata ritirata per guida in stato d’ebbrezza.

L’arresto di Radja Nainggolan

Nella mattinata di lunedì 27 gennaio il calciatore 36enne Radja Nainggolan, da poco tesserato con il Lokeren-Temse, squadra che milita nella serie B belga, è stato arrestato dalla Polizia locale “nell’ambito di un’indagine”.

L’ex centrocampista della nazionale belga sarebbe sospettato di traffico di droga dal Sud America all’Europa, come affermato dalla Procura di Bruxelles. Nel corso delle operazioni odierne ci sono stati diversi arresti e una trentina perquisizioni della Polizia nella provincia di Anversa.

Fonte foto: IPA Radja Nainggolan in azione con la maglia dell’Anversa, squadra nella quale militava quando venne arrestato nel 2022

L’indagine condotta da un giudice istruttore di Bruxelles “riguarda presunti fatti di importazione di cocaina dal Sud America in Europa, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione in Belgio”, ma verranno forniti maggiori dettagli “quando le udienze saranno terminate e il gip avrà potuto ascoltare gli indagati”.

L’arresto di Nainggolan nel 2022

Non è però la prima volta che Radja Nainggolan si ritrova ad avere a che fare con le Forze dell’Ordine. Nel 2017 la patente gli venne sospesa per guida in stato di ebbrezza, e la stessa cosa accadde nel 2021, con l’aggravante dell’eccesso di velocità. In questo secondo caso però, la patente venne ritirata.

Un anno dopo, nell’ottobre 2022, Nainggolan venne fermato nella notte dalla Polizia di Anversa, e venne ritrovato privo di “una patente di guida valida”, come chiarito all’epoca da Wouter Bruyns, portavoce della Polizia della città belga.

Il calciatore aveva “anche un divieto di guida scaduto da poco”, e avrebbe dovuto sostenere “un esame di reintegrazione per riavere la patente”, test che non venne però sostenuto. Nainggolan venne allora arrestato, e la sua auto venne sequestrata. Di lì a poco, il giocatore venne messo fuori squadra dall’Anversa, che a gennaio lo cedette in serie B italiana, alla SPAL.

Il presente di Radja Nainggolan

Dopo tanti colpi di testa dentro e fuori dal campo, e una vita professionale non sempre impeccabile, Radja Nainggolan ha faticato non poco nel trovare una nuova squadra con la quale continuare a giocare.

A seguito del mancato rinnovo con la SPAL, il 36enne è andato a giocare in Indonesia, ma anche in quel caso il contratto non è stato rinnovato alla sua scadenza. Pochi giorni fa, il 22 gennaio 2025, Nainggolan ha però trovato un accordo con il Lokeren-Temse, tornando così a giocare in patria.

Nainggolan ha anche segnato al suo esordio con il Lokeren, un goal decisivo dato che la partita contro il Lierse Kempenzonen è terminata con il punteggio di 1 a 1. Ma al momento, dato l’odierno arresto, non è dato sapere quando e se il centrocampista belga tornerà a calcare i campi da gioco con la sua nuova squadra.