Come richiedere il bonus psicologo 2024 e quando fare domanda: a quanto ammonta l'importo in base all'Isee

Il bonus psicologo, come già stabilito dalla Legge di Bilancio 2023, sarà disponibile anche per tutto il 2024. Inizialmente l’aiuto era stato previsto per far fronte agli effetti causati dalla pandemia sulla salute psichica degli italiani.

Nonostante l’emergenza Covid sia, almeno per ora, finita, è stato ritenuto utile prorogare il beneficio.

Bonus psicologo prorogato, ma con meno coperture

Oggi lo scenario a livello nazionale dimostra che molte persone hanno a che fare con lo stress, l’ansia e la depressione. Ad aver fatto aumentare i problemi inerenti alla salute mentale ci sono stati altri fattori, oltre alla pandemia. Ad esempio la crisi economica dettata dall’inflazione e dall’aumento dei prezzi.

Per il biennio 2023/2024 l’importo del bonus è stato più che raddoppiato. Le coperture, però, sono diminuite. Ciò significa che non tutti potranno accedere al beneficio.

Si ricorda che nel 2022 furono stanziati 25 milioni di euro e che l’ammontare massimo del bonus era pari a 600 euro. All’epoca i fondi non riuscirono a soddisfare tutte le richieste.

Il bonus psicologo 2024 prevede una copertura finanziaria di 8 milioni di euro, con un importo massimo erogabile a ogni richiedente di 1.500 e con beneficiari che possono avere un Isee massimo di 50.000 euro. Evidente che solo in pochi riusciranno ad ottenere il bonus.

Bonus psicologo 2024, gli scaglioni Isee e gli importi erogabili

Di seguito gli scaglioni in base al reddito relativi al bonus:

per Isee fino a 15.000 spettano 1.500 euro di bonus con il limite di spesa di 50 euro ogni seduta;

per Isee tra 15.000 e 30.000 euro spettano 1.000 euro di bonus con il limite di spesa di 50 euro ogni seduta;

per Isee tra 30.000 e 50.000 euro spettano 500 euro di bonus con il limite di spesa di 50 euro ogni seduta.

Presentazione domande, si attendono informazioni dall’Inps

Non è ancora possibile presentare le domande per il bonus psicologo 2024 poiché si attendono modulistica e istruzioni da parte dell’Inps.

Per quel che riguarda la proroga del bonus, nelle scorse settimane, si è speso molto a livello mediatico Fedez, il quale ha invitato le istituzioni a cominciare a trattare i problemi relativi alla salute mentale in modo più serio rispetto a quanto fatto fino ad ora.