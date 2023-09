Code sull'A1 tra Arezzo e Firenze per un incidente in autostrada: traffico bloccato per 7 chilometri

Ancora chilometri di code sull’A1 in direzione Firenze a causa di un maxi tamponamento che ha coinvolto cinque auto nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno. Dopo il blocco del traffico registrato sulla stessa carreggiata nella giornata di venerdì 8 settembre, tra il comune di Incisa in Val d’Arno e l’uscita di Firenze Sud, un altro scontro tra quattro auto ha paralizzato per ore la Milano-Napoli, causando colonne di veicoli lunghe fino a 7 chilometri.

L’incidente

Secondo quanto riportato dal sito ‘ArezzoToday’, lo scontro sarebbe avvenuto poco prima delle 15 all’altezza del km 343, nel tratto di autostrada che collega Arezzo con Firenze, in direzione nord.

L’incidente ha interessato un’auto che si è ribaltata più volte sulla carreggiata coinvolgendo altri tre veicoli. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi sanitari che hanno soccorso il conducente della vettura cappottata: si tratterebbe di un ragazzo trasportato in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi in elisoccorso, il quale ha atteso il ferito al casello Valdarno.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto dell’autostrada A1 interessato dai chilometri di coda

Sul luogo dello scontro sono arrivate anche le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Le squadre di operatori erano intervenute anche nella giornata di venerdì 8 per gestire gli 11 chilometri di code a causa di un altro maxi incidente avvenuto sull’A1, nel tratto compreso tra il comune di Incisa in Val d’Arno e l’uscita di Firenze Sud.

Le code

Il traffico sul tratto dell’Autostrada del Sole è rimasto bloccato per circa due ore, con 7 chilometri di code registrate in direzione di Firenze e 1 chilometro di coda in direzione di Roma.

Intorno alle 16 le colonne di auto sono arrivate rispettivamente a 10 e 3 chilometri di lunghezza, ma la circolazione ha cominciato a tornare alla normalità intorno alle 17.30, quando Autostrade per l’Italia ha comunicato la risoluzione dell’incidente e il transito dei veicoli “su tutte le corsie disponibili” con 5 chilometri di coda in diminuzione in direzione di Firenze.

Le uscite consigliate

Il gestore autostradale ha consigliato agli automobilisti, per le brevi percorrenze in direzione Firenze, di uscire ad Arezzo, seguire la SR69 e rientrare in autostrada a Valdarno. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di anticipare l’uscita a Valdichiana, percorrere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle in direzione di Siena e rientrare in autostrada alla stazione di Firenze Impruneta.

Per le lunghe percorrenze, l’indicazione è quella di anticipare l’uscita a Valdichiana, percorrere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle in direzione di Siena e rientrare in autostrada alla stazione di Firenze Impruneta.