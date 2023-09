Code sull'A1 per incidente tra Incisa e Firenze Sud: coinvolti cinque veicoli, auto in colonna per chilometri

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Caos e fino a 11 chilometri di code per un maxi incidente sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra il comune di Incisa in Val d’Arno e l’uscita di Firenze Sud. La carambola che ha coinvolto cinque veicoli in direzione del capoluogo toscano, bloccando la Milano-Napoli. La carreggiata sarebbe stata sgomberata intorno alle 17.45, ma la lunga fila d’auto, seppure in diminuzione, si sta smaltendo lentamente.

L’incidente

L’incidente tra cinque veicoli è avvenuto intorno alle 16,15 all’altezza del chilometro 319 dell’Autostrada del Sole, paralizzando per diverso tempo l’A1 con una lunga colonne di auto che si immediatamente formata in direzione Firenze.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Non è ancora chiaro se in seguito alla maxi carambola si siano registrati feriti.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto di strada tra Incisa e Firenze dove si è verificato il maxi-incidente sull’A1

La comunicazione di Autostrade

Autostrade per l’Italia ha comunicato che l’incidente è stato risolto intorno alle 17.45: “Attualmente il traffico transita tutte le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda, in diminuzione, in direzione di Firenze. Agli utenti diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il Raccordo Siena Bettolle in direzione Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta”.

Le code sull’A1

La giornata di venerdì 8 settembre ha portato forti rallentamenti e disagi per gli automobilisti sull’A1 sin dalla mattina: in seguito a un altro incidente, che non avrebbe provocato feriti gravi, tra il bivio dell’Autostrada del Sole con l’A15 e Fiorenzuola, in provincia di Piacenza, sono stati registrati cinque chilometri di coda, in seguito ai quali Autostrade per l’Italia ha consigliato l’entrata verso Milano al casello di Fiorenzuola e l’uscita a Parma per chi proveniva da Bologna.

Anche lungo l’autostrada A15 Parma-La Spezia sono segnalati quattro chilometri di coda, tra Fornovo e Berceto a causa di alcuni cantieri attivi per lavori alla rete autostradale.

Nella stessa giornata di venerdì 8 settembre, un operaio dell’Anas ha perso la vita dopo essere stato investito a Lamezia Terme mentre regolava il traffico sulla statale in seguito a un incidente.

Il 24enne è stato travolto sulla strada statale 280 ‘Due Mari‘ che conduce verso l’aeroporto calabrese in provincia di Catanzaro.