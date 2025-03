Clizia Incorvaia e i messaggi per Eleonora Giorgi, l'attacco ai "falsi" che la ricordano: "Non la calcolavano"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Non sono mancati gli omaggi e i ricordi dopo la morte di Eleonora Giorgi, ma alcuni di questi messaggi non sono andati giù a Clizia Incorvaia, nuora dell’attrice, che ha espresso dubbi sulla sincerità di alcune persone. Su Instagram ha parlato di “parole per ottenere like”, sottolineando che l’amore e il rispetto si dimostrano con i fatti.

Clizia Incorvaia dopo la morte di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi è morta lunedì 3 marzo dopo aver combattuto contro il cancro. All’attrice e regista italiana sono stati dedicatti tantissimi ricordi, messaggi e omaggi, ma c’è spazio anche per una polemica amara nella lettura del momento da parte di Clizia Incorvaia.

La moglie di Paolo Ciavarro, vedendo l’ondata di affetto, ha voluto chiarire su Instagram di ritenere alcuni messaggi poco sinceri. La nuora dell’attrice ha reputato “falsi” questi gesti, sottolineando la contraddizione tra le parole e l’atteggiamento reale.

Il messaggio su Instagram

“Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda” ha scritto Clizia Incorvaia. “È bello dire belle parole adesso e non calcolarla mai più quando era in vita”.

L’influencer ha puntato il dito su chi avrebbe ricordato Eleonora Giorgi solo per riscuotere il plauso degli utenti dei social. “Solo per consenso pubblico e like? Sì. La dura verità. Ele tu sai. Il teatro dei pupi. Tu riderai lo so. Ti amo”.

Difficile immaginare a chi possa riferirsi la critica di Clizia Incorvaia. Nel giorno dell’addio sono stati tantissimi i messaggi di cordoglioì.

Si va dal mondo del cinema e della tv, con Carlo Verdone, Renato Pozzetto, Simona Ventura, Carlo Conti, Claudio Amendola ed Enrico Montesano, fino alla politica con le parole, fra gli altri, di Matteo Salvini e Antonio Tajani.

L’addio di Clizia Incorvaia alla suocera

Numerosi sono anche i post che Clizia Incorvaia ha dedicato alla suocera scomparsa dopo la lunga lotta contro il tumore al pancreas.

Su tutti, l’addio affidato alle struggenti parole della poesia di Henry Scott Holland, “La morte non è niente”, condividendo anche foto di famiglia con Eleonora, il marito e il piccolo Gabriele.

L’attrice lascia nel dolore i figli Andrea e Paolo e l’ex marito Massimo Ciavarro.