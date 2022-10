Cina, Xi Jinping eletto segretario per il terzo mandato: ex presidente Hu Jintao portato fuori di peso

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Il presidente cinese Xi Jinping è stato confermato per il terzo mandato a capo del Partito comunista cinese. Non era mai successo che il segretario generale fosse rieletto per tre volte consecutivamente come segretario generale del Pcc. Ad annunciarlo ai media cinesi e internazionali è stato lo stesso Xi, al termine della prima plenaria del XX Comitato centrale, presentando gli altri sei membri del nuovo Politburo permanente. Il massimo organo del partito rappresenta il potere incontrastato del presidente cinese, dimostrato anche nel video in cui si vede il predecessore Hu Jintao portato fuori di peso durante il congresso.

La rielezione per il terzo mandato di fila

In attesa di essere riconfermato anche presidente della Cina, un passaggio formale previsto per l’inizio del prossimo anno, Xi Jinping rimane a capo della Commissione militare centrale come comandante delle forze armate cinesi.

“Lasciatemi introdurre i compagni del nuovo Comitato permanente”, ha detto Xi dal podio della Golden Hall della Grande sala del popolo.

Sulla pedana la sfilata dei sette componenti del Politburo: il numero due è Li Qiang, 65 anni capo del Partito a Shanghai, nonostante la gestione fallimentare dell’epidemia da Covid; numero tre della gerarchia Zhao Leji, 65 anni; al numero quattro Wang Huning, 67 anni, l’ideologo del Partito; numero cinque Cai Qi, capo del Partito della capitale Pechino; infine il numero sei è Ding Xuexiang, capo dello staff di Xi.

“Il mondo ha bisogno della Cina”, ha dichiarato il presidente. “La Cina non può svilupparsi senza il mondo, e anche il mondo ha bisogno della Cina”, ha affermato ancora elogiando i “due miracoli” raggiunti dal Paese: “un rapido sviluppo economico e una stabilità sociale a lungo termine”.

Fonte foto: ANSA Il presidente cinese Xi Jinping, durante il suo discorso alla prima plenaria del XX Comitato centrale

Ex presidente cinese Hu portato via

Durante i lavori del congresso un episodio ha fatto clamore tra i membri del partito cinese. Nel mezzo della cerimonia di chiusura l’ex presidente cinese Hu Jintao è stato improvvisamente preso di peso da due commessi e scortato fuori dalla Grande Sala del popolo.

Hu, 79 anni, era seduto alla sinistra del presidente Xi Jinping, quando è stato costretto ad alzarsi dal suo posto davanti alle telecamere e agli oltre 2mila delegati, contro la sua volontà e con sua grande sorpresa.

La scena

Li Zhanshu, uno dei sette componenti del Comitato permanente del Politburo seduto accanto a lui, è sembrato spaventato da quanto stava accadendo, tanto da tentare di alzarsi prima di essere trattenuto da Wang Huning, altro membro del Comitato.

Nelle immagini si vede l’ex presidente Hu respingere un primo steward che ha tentato di prenderlo per il braccio per farlo alzare dal suo posto nella prima fila nella sala del Congresso.

Il commesso ha poi tentato di sollevare l’ex leader con entrambe le mani da sotto le ascelle e dopo uno scambio verbale di circa un minuto tra Hu Jintao, Xi e il premier Li Keqiang, l’ex presidente è stato condotto fuori.

Xi è stato filmato mentre teneva dei fogli sulla scrivania mentre Hu cercava di afferrarli. Hu ha dato una pacca sulla spalla di Li mentre se ne andava, con la maggior parte della leadership che guardava fissa verso la platea.

La spiegazione dei media cinesi

Sull’episodio è poi arrivata la spiegazione dei media cinesi, secondo i quali l’ex leader cinese Hu Jintao “non si stava sentendo bene” quando è stato costretto a lasciare l’auditorium della Grande sala del popolo.

Da quanto scritto su Twitter dal reporter Liu Jiawen, dell’agenzia stampa Xinhua, “Hu Jintao ha insistito per partecipare alla sessione di chiusura, nonostante il fatto che si sia preso del tempo per riprendersi di recente”.

Quando “non si è sentito bene durante la sessione, il suo staff, per la sua salute, lo ha accompagnato in una stanza accanto al luogo dell’incontro per riposarsi. E ora sta molto meglio”.