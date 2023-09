Ciclista di 67 anni muore travolto da un'auto a Montebelluna, il corpo sbalzato per diversi metri

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

La domenica di Montebelluna, in provincia di Treviso, è iniziata con una tragedia. Un ciclista di 67 anni è stato travolto e ucciso da un suv lungo la via Feltrina. L’uomo è morto sul colpo. Inutili i soccorsi: il velocista è morto sul colpo. Sul luogo del disastro sono al lavoro i carabinieri per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Ciclista travolto e ucciso da un’auto a Montebelluna

Intorno alle 10 di domenica 3 settembre un ciclista di 67 anni è stato investito in pieno da un’auto a Montebelluna, in provincia di Treviso.

L’uomo stava percorrendo via Feltrina nei pressi della caserma dei vigili del fuoco, quando è stato raggiunto e travolto da un’auto, un suv Volvo XC 60, ed è stato sbalzato per circa venti metri.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un incidente tra una bici e un’auto a Montebelluna (Treviso) è costato la vita a un ciclista di 67 anni, morto sul colpo

Come riporta ‘Treviso Today’, il ciclista stava attraversando la strada regionale quando, all’incrocio con via Feltrina Nord nella frazione Pederiva, è stato travolto dal suv.

La vittima, Ferruccio Stocco, era residente a Resana.

I soccorsi e la ricostruzione

Come riporta ‘Il Gazzettino’, l’errore potrebbe essere stato commesso dal ciclista che avrebbe imboccato la strada contromano.

Tuttavia, sul luogo della tragedia sono in corso i rilievi dei carabinieri giunti sul posto insieme all’elisoccorso inviato dalla Suem insime all’ambulanza e all’automedica.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne, morto sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione, Stocco si sarebbe schiantato contro il parabrezza del suv per poi essere trascinato per circa una ventina di metri. A bordo dell’autovettura c’era un uomo di 54 anni residente a Montebelluna.

Il precedente a Polesella

La morte di Ferruccio Stocco si unisce alla drammatica lista dei ciclisti morti su strada dopo l’impatto con i mezzi a motore.

Recentemente Valeria Spinu, madre 19enne di origini moldave, è stata travolta e uccisa a Polesella, in provincia di Rovigo, mentre pedalava insieme alla figlia di 3 anni.

La giovane mamma stava attraversando via De Paoli quando è sopraggiunta una moto a forte velocità che l’ha investita in pieno. L’impatto è stato talmente forte da spezzare in due la bici di Valeria Spinu.

La donna è morta di fronte agli occhi della sua bambina. Il motociclista, un giovane di origine russa, è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale, dove sta lottando tra la vita e la morte.