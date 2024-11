Christian Raimo sospeso per aver paragonato Valditara alla Morte Nera di Star Wars: 3 mesi senza insegnamento

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Christian Raimo è stato sospeso dall’insegnamento per tre mesi. Il professore aveva paragonato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, alla Morte Nera di Star Wars. Nel provvedimento disciplinare dell’Ufficio Scolastico Regionale è previsto anche una decurtazione del 50% del suo stipendio.

La sospensione per le parole contro il ministro Giuseppe Valditara

Le critiche al ministro Giuseppe Valditara sono valse una sospensione di tre mesi all’insegnante e scrittore, Christian Raimo.

Non si tratta della prima volta in cui il professore viene fatto oggetto di un provvedimento disciplinare per quanto dichiarato: già in passato gli era successo quando, difendendo l’operato di Ilaria Salis, aveva detto che “i neonazisti andavano picchiati”.

Fonte foto: ANSA Christian Raimo insegna Storia e Filosofia in un liceo di Roma

Il paragone con la Morte Nera di Star Wars

Questa volta Raimo è stato sospeso per il suo intervento in un dibattito pubblico alla festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra nel quale critica l’idea di scuola del ministro Giuseppe Valditara.

In questo contesto aveva identificato Giuseppe Valditara come il punto debole del governo, un “bersaglio da colpire”, paragonandolo alla Morte Nera di Star Wars. “Io penso che da un punto di vista politico, Valditara vada colpito, perché è un bersaglio debole e riassume in sé tante delle debolezze del governo. Chiaramente c’è un impero, e siccome lui si pone come la Morte nera, io penso che non sia difficile colpirlo, perché tutto ciò che dice è talmente evidente, palese, arrogante, cialtrone, lurido che è facile vederlo”, aveva detto.

Parole che hanno spinto l’Ufficio Scolastico Regionale a sanzionarlo con un provvedimento disciplinare in quanto l’uomo, nel suo ruolo di docente, non potrebbe criticare l’istituzione per la quale lavora. Anna Paola Sabatini, Direttore Generale dell’USR Lazio, ha sottolineato come tali dichiarazioni non possano essere considerate “una critica costruttiva” ma si configurino come “un’offesa che viola i principi fondamentali di rispetto reciproco e dialogo civile” e che siano particolarmente offensive in quanto indirizzate a un rappresentante delle istituzioni. “I docenti ricoprono un ruolo fondamentale nella formazione delle giovani generazioni e dovrebbero rappresentare un esempio di comportamento etico e civile per gli studenti”, ammonisce.

La reazione di Christian Raimo

Alcune ore dopo la notizia, Christian Raimo ha confermato il tutto sul suo profilo Facebook: “Ieri ho ricevuto una sanzione da parte dell’ufficio scolastico regionale. Tre mesi di sospensione con lo stipendio dimezzato. Oggi non posso essere a scuola“.

Chi è il professore e scrittore

La decisione ha scatenato la reazione degli studenti del liceo Archimede di Roma, quello dove Christian Raimo insegna. Questi hanno espresso solidarietà al loro professore, affiggendo all’ingresso dell’istituto uno striscione che recita: “Tre mesi di sospensione per un’opinione“. Inoltre gli studenti hanno convocato un’assemblea straordinaria per parlare con i dirigenti scolastici.

Al suo fianco, nel momento in cui l’uomo era stato raggiunto dall’istruttoria di un procedimento disciplinare, si erano schierati già intellettuali e scrittori che avevano pubblicato una lettera di solidarietà nei suoi confronti.

Christian Raimo è uno scrittore, giornalista e insegnante al liceo di Storia e Filosofia. È stato ex assessore alla Cultura nel municipio III di Roma e candidato alle scorse elezioni europee con Avs.