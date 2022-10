Chivasso, donna uccisa a colpi di pistola mentre andava in bicicletta: è giallo sull'omicidio

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una donna è stata uccisa con tre colpi di pistola mentre andava in bici a Pratoregio di Chivasso, in provincia di Torino. L’assassino si è dato alla fuga.

Ciò che all’inizio si presentava come la tragica conseguenza di un malore – scrive ‘Repubblica’ – si è trasformato in un giallo.

Una donna, 52 anni residente a Chivasso, è stata rinvenuta priva di vita dopo le 18 di mercoledì 12 ottobre a Pratoregio di Chivasso da un passante.

Fonte foto: TuttoCittà Pratoregio di Chivasso (TO), una donna di 52 anni è stata uccisa a colpi di pistola mentre andava in bicicletta

Il cadavere si trovava nel sottopasso della ferrovia Torino-Milano su una strada che conduceva a Pratoregio.

In quell’ora era già buio, per questo in un primo momento si è pensato ad un malore improvviso.

La squadra scientifica dei carabinieri della compagnia di Chivasso, però, ha notato le ferite sul corpo della donna e ha rinvenuto tre bossoli, elementi che hanno portato ad escludere la prima ipotesi del malore e soprattutto la possibilità di un incidente come avvenuto a Cremona nel luglio 2022.

La vittima, Giuseppina Arena originaria di Siracusa, è stata uccisa con tre colpi di arma da fuoco.

Le indagini

A seguito della segnalazione, sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Chivasso insieme al nucleo investigativo del comando provinciale di Torino.

Secondo i primi rilievi, la donna stava percorrendo quella strada di campagna per motivi ancora da accertare.

Nei pressi di un’azienda, sotto il ponte della ferrovia Torino-Milano, il killer avrebbe esploso contro di lei tre colpi di pistola per poi darsi alla fuga.

Alle 23 di mercoledì 12 ottobre, tra l’altro giorno in cui la vittima avrebbe festeggiato il compleanno, sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Chivasso per illuminare il luogo del delitto con i riflettori.

Le indagini sono coordinate dal pm Alessandro Gallo della Procura di Ivrea.

Il primo esame del medico legale

Come riporta ‘Prima Chivasso’, Giuseppina Arena potrebbe essere stata anche picchiata.

È quanto emerge da una prima analisi esterna effettuata sul cadavere da parte del medico legale Stefano Ricciardelli dell’ASL To4.

Il corpo è stato trasportato presso le camere mortuarie dell’ospedale di Chivasso ed è a disposizione della Magistratura.

La Procura ha confermato che si tratta di omicidio.