Chico Forti è innocente secondo il fratello della vittima: Bradley Pike scrive una lettera alla madre di Forti

Il caso di Chico Forti continua a tenere banco, in seguito al suo recente trasferimento in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Usa: a Quarto Grado è stata letto il messaggio che a suo tempo venne scritto da Bradley Pike, fratello di Anthony Dale Pike, al governatore della Florida. Ed è stato letto anche un testo inedito, la lettera che il fratello della vittima ha scritto alla madre di Chico Forti.

Sono davvero molto felice che sia finalmente riuscita a rivedere suo figlio dopo tutti questi anni e dopo la tragedie e il lutto con cui entrambe le nostre famiglie hanno dovuto fare i conti negli ultimi ventisei anni. La cosa più crudele che si possa infliggere a una persona, specialmente se è madre,| è separarla dal proprio figlio, indipendentemente dalle sue azioni. Mi auguro di poterci ritrovare e piangere insieme le vite sprecate/perdute, pensando a quello che avrebbero potuto essere se tutta questa storia non fosse avvenuta. Si rassereni ora e goda della prossimità di Chico, sperando che un giorno riusciate a sedervi a tavola insieme a tutti i vostri cari e guardare negli occhi i vostri figli, lavorando e pregando affinché possano vivere in un mondo più giusto.

Questo il contenuto della lettera. Bradley Pike ha deciso di inviare la missiva non appena è stato informato del fatto che Chico Forti avrebbe potuto incontrare la madre.

Sono il fratello del defunto Anthony Dale Pike, assassinato in Florida nel Febbraio del 1998. Scrivo questa lettera a sostegno dell’immediato rilascio di Chico Forti, che è stato giudicato colpevole dell’omicidio di mio fratello Anthony e successivamente condannato all’ergastolo nel giugno del 2000. Credo fermamente che il signor Forti sia innocente rispetto al reato per il quale è stato ingiustamente detenuto per vent’anni. Considerata questa dura circostanza, sostengo pienamente la concessione della grazia al signor Forti il prima possibile. L’omicidio di mio fratello è stata una tragedia che mi ha perseguitato negli ultimi vent’anni, ma aggiungerlo alla sofferenza di un uomo innocente è un peso troppo grande da sopportare per il resto dei miei giorni. Chiedo quindi, per favore, che il signor Forti venga rilasciato dal carcere per evitare ulteriori sofferenze inutili e ingiustificate.