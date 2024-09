Chiara Petrolini sospettata di aver ucciso due neonati a Parma: avrebbe nascosto la pancia con il digiuno

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Mentre vanno avanti le indagini sul giallo dei due neonati trovati morti a un mese di distanza l’uno dall’altro nel giardino di una villetta a Vignale di Traversetolo (Parma), emergono nuovi dettagli sul caso. La madre del primo bambino e unica indagata nella vicenda, la 22enne Chiara Petrolini, avrebbe digiunato per nascondere la pancia.

Chiara Petrolini avrebbe nascosto la pancia con il digiuno

È Repubblica a raccontare cosa avrebbe fatto la studentessa 22enne, indagata per omicidio volontario e occultamento di cadavere, per coprire la gravidanza.

Nessuno a quanto pare sapeva che la giovane fosse incinta, neppure i genitori di lei e il fidanzato 22enne padre del piccolo, come ha precisato la procura di Parma.

Fonte foto: ANSA I carabinieri del Ris nella villetta dove sono stati trovati i due neonati morti

Una fonte ha riferito al quotidiano che la giovane aveva smesso di mangiare per non far crescere la pancia e nascondere così il suo stato interessante. Inoltre avrebbe cercato sul web come abortire.

Cosa ha detto ai carabinieri

Ascoltata dai carabinieri, Chiara Petrolini avrebbe confessato di aver dato alla luce il bimbo il 7 agosto scorso.

Come riporta il Corriere della Sera, lo avrebbe fatto da sola nel bagno di casa, riuscendo a non farsi sentire dai familiari. Poi, secondo l’accusa, lo avrebbe ucciso per poi seppellirlo in giardino.

Il giorno dopo è volata a New York con la famiglia, per una vacanza programmata da tempo.

Il 9 agosto la nonna, attirata dal cane che scavava in giardino, ha scoperto il corpicino.

Sospettata di aver ucciso due neonati

La studentessa 22enne, al momento unica indagata nella vicenda, è sospettata di due infanticidi.

Gli investigatori stanno aspettando gli esiti degli accertamenti svolti sui resti del secondo neonato trovato nel giardino della villetta, risalenti ad un anno fa.

Le indagini vanno avanti, gli inquirenti stanno cercando di capire come la giovane sia riuscita ad agire da sola e a nascondere a tutti una, ma probabilmente due gravidanze.