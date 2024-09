Neonati trovati morti a Traversetolo vicino Parma, studentessa di 22 anni indagata per omicidio: cosa sappiamo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno avanti nel massimo riserbo le indagini sulla villetta degli orrori a Traversetolo, in provincia di Parma, dove nel giro di un mese sono stati trovati morti due neonati, sepolti nel giardino di una villetta. Al momento l’unica indagata è la studentessa di 22 anni che lì viveva con la famiglia e che è risultata essere la madre del primo bimbo ritrovato.

Neonati trovati morti nel giardino di una villa a Traversetolo

Stanno emergendo nuovi elementi sul cosiddetto “cimitero dei bambini”, il giardino di una villetta di via Baietta a Vignale di Traversetolo dove il 9 agosto scorso è stato trovato il corpo senza vita di un neonato, sepolto sotto un sottile strato di terra.

Nei giorni scorsi nel terreno sono stati rinvenuti altri resti, con ogni probabilità un altro corpicino, antecedenti al primo, sui quali è stato disposto l’esame del Dna.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il giallo a Traversetolo, in provincia di Parma

Studentessa di 22 anni indagata per omicidio

Come riporta il Corriere della Sera, al momento c’è una sola indagata nell’inchiesta sulla vicenda condotta dai carabinieri e dalla procura di Parma.

Si tratta di una ragazza di 22 anni residente in quella villetta assieme ai genitori e al fratello minore: è accusata di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Una famiglia benestante, i genitori gestiscono un’impresa a Parma. Lei viene descritta come una studentessa modello, iscritta a Giurisprudenza.

Dal test del dna è emerso che la ragazza è la madre del primo neonato trovato morto ad agosto. Il padre è un coetaneo residente in paese, con il quale aveva avuto una relazione precedentemente.

Nessuno sapeva della gravidanza

Secondo quanto ricostruito, la 22enne avrebbe partorito di notte in un campo vicino alla sua abitazione. Poi avrebbe seppellito il neonato nel giardino di casa, avvolto in un telo.

Come riporta Ansa, il giorno dopo sarebbe poi partita con la famiglia per una vacanza a New York. Il primo ritrovamento è stato fatto in quei giorni, mentre erano negli States. Tornati, sono stati sentiti dai carabinieri.

Stando a quanto emerso, nei mesi scorsi dopo essere rimasta incinta la giovane avrebbe continuato normalmente la sua vita, tra lo studio, un lavoretto come baby-sitter e gli aperitivi con gli amici.

A quanto pare nessuno sembrava essersi accorto della gravidanza. Amici, vicini di casa e conoscenti raccontano al Corriere di averla sempre vista in paese almeno fino a luglio: magra, indossava magliette corte e attillate e la pancia non si vedeva.

Anche il padre del bimbo ha fatto sapere tramite la famiglia di non sapere che l’ex ragazza fosse incinta: i due avevano interrotto la relazione e non si frequentavano da tempo.

In un comunicato il procuratore di Parma, Alfonso D’Avino, ha detto che nemmeno la famiglia sapeva nulla: la ragazza non è stata seguita da un ginecologo e avrebbe partorito da sola.

Le indagini

Al momento la 22enne è indagata soltanto in relazione al primo neonato trovato morto.

Sono in corso accertamenti sugli altri resti ritrovati, a partire dall’esame del dna, per capire se possa esistere un collegamento tra i due ritrovamenti.

Gli inquirenti stanno cercando di capire se la giovane abbia fatto tutto da sola o se invece sia stata aiutata da qualcuno, magare qualche amica.

Quello che è certo è che il ritrovamento del 9 agosto è stato fatto per caso, non il secondo.

I carabinieri sono tornati nella villetta per un nuovo sopralluogo nel giardino alla ricerca di altri resti, che sarebbero stati segnalati nei colloqui con le amiche della 22enne.