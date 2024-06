Chiara Ferragni smentisce le notizie sulla separazione da Fedez: nessuna richiesta di 40mila euro di alimenti

Chiara Ferragni non ha chiesto 40mila euro al mese di alimenti all’ex marito Fedez. Lo afferma Daniela Missaglia, legale che assiste l’influencer cremonese.

L’avvocato di Chiara Ferragni smentisce le voci sulle richieste a Fedez: “Notizie senza fondamento”

L’indiscrezione relativa ai 40mila euro di alimenti è uscita nelle scorse ore su Dillinger News, sito riconducibile a Fabrizio Corona. Tale voce è però infondata, come spiegato dall’avvocato della star di Instagram.

“L’avvocato Daniela Missaglia smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della Signora Chiara Ferragni”. Così in una nota il legale di Ferragni.

Fonte foto: ANSA

Fedez: “Lotto per vedere i miei figli”

Fedez nelle scorse ore, durante una live Twitch con lo streamer Grenbaud, è tornato a parlare della fine del matrimonio con Chiara Ferragni.

“Oggi riesco a essere me stesso, ma non rinnego nulla. Bisogna andare avanti”, ha dichiarato il rapper. “I miei figli – ha aggiunto – sono un argomento complicato, sto lottando per vederli il più possibile”.

Fedez ha poi raccontato come sta vivendo la separazione: “Me la vivo molto diversamente da come pensano le persone. Non mi abituo al fatto che apro TikTok e vedo video nostalgici su di noi. Mi viene l’ansia. Leggo solo cose che mi riguardano, ultimamente è tutto un po’ morboso. Devo stare attento a quello che dico perché viene interpretato male”.

A proposito delle sue uscite mondane, ha sostenuto che a livello mediatico la situazione che lo riguarda viene ingigantita: “Sembra che vado sempre a ballare, ma non esco tutte le sere. Che ca**o devo fare, vado avanti con la mia vita”.

“Devo focalizzarmi solo sui pro – ha precisato, riferendosi sempre alla separazione -, altrimenti è impossibile uscirne. Questo è un capitolo nuovo della mia vita, non so cosa può succedermi. Ho cambiato la routine, torno a uscire con amici che prima vedevo meno, persone che vengono dal mio ambiente, che mi piacciono, mentre prima non era sempre così”.

Fedez: “Con Chiara Ferragni relazione tossica”

Nel suo ultimo singolo Sexy Shop, realizzato assieme ad Emis Killa, Fedez ha dedicato alcuni passaggi del brano alla storia conclusa con la Ferragni. “Racconto quello che ho vissuto – ha spiegato -, una relazione tossica in cui ci facevamo del male a vicenda. Non mi sembra di attribuire colpe a nessuno”.

Il cantante ha poi ribadito di non andare d’accordo con alcune delle persone frequentate dall’ex moglie: “Fortunatamente quando chiudi una relazione, chiudi anche con tutta la cerchia. C’erano persone che non mi andavano a genio, non ho mai fatto segreto di non sopportare l’ambiente circostante. Non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire, fare e pagare anche vacanze”.