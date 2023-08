Chiara Ferragni si scaglia contro Andrea Giambruno dopo le frasi sugli stupri: l'ira dell'influencer

Continuano a far discutere le dichiarazioni relative al tema degli stupri di Andrea Giambruno, giornalista e compagno della premier Giorgia Meloni. Nelle scorse ore contro il conduttore di “Diario del giorno” (Rete Quattro) si è scagliata l’influencer Chiara Ferragni.

L’influencer contro il compagno di Giorgia Meloni

“Ci tengo a ricordare ad Andrea Giambruno e ad altri colleghi giornalisti che non abbiamo problemi con i lupi; e neppure con i giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro”. Così Chiara Ferragni in una Story pubblicata sul suo profilo Instagram.

E ancora: “Stranamente è sempre la donna ad essere colpevolizzata: Victim blaming allo stato puro”.

Fonte foto: ANSA

Cosa ha detto Andrea Giambruno

Lo sfogo dell’influencer fa riferimento a quanto esternato da Giambruno durante una diretta di “Diario del giorno”.

“Uno magari dice a sua figlia: “Guarda, non salire in macchina con uno sconosciuto”. Perché è verissimo che tu non debba essere violentata perché è una cosa abominevole. Però se eviti di salire in macchina con uno sconosciuto, magari non incorri in quel pericolo”, ha dichiarato il compagno della premier.

“Forse – ha aggiunto – dovremmo smetterla di far passare questo messaggio ed essere un po’ più protettivi, nel lessico e nel linguaggio. Certo che se tu vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti. Certamente, questo è assodato. Non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento o di inciampo. Però se eviti di ubriacarti o perdere i sensi magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche e poi rischi che il lupo lo trovi”.

Le polemiche e la difesa di Giambruno

Giambruno è finito in una bufera mediatica. Dopo essere stato criticato pesantemente sui social e da diversi personaggi pubblici e del mondo del giornalismo (particolarmente duro Enrico Mentana), si difeso.

“In queste ore – la replica del giornalista alle polemiche – sta impazzando una polemica, del tutto surreale. Lo faccio quasi con il sorriso, mi è doveroso precisare che nessuno ha giustificato l’atto, anzi, sono stati utilizzati termini precisi, come “abominevole” per quanto riguarda l’atto, e “bestie” per chi lo ha commesso. Tutti coloro che in maniera strumentale hanno usato quanto da me detto, distorcendo la realtà, lo stanno facendo o perché in malafede o perché hanno seri problemi di comprendonio“.

“Consiglio di seguire la puntata e interpretare in maniera corretta quanto detto. Stiamo rasentando il ridicolo, e la politica credo abbia cose più importanti da fare che non quelle di occuparsi di uno spazio giornalistico”, ha concluso il giornalista.