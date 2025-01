Chiara Ferragni rompe il silenzio sui tradimenti di Fedez: "Mi ha presa in giro". Attacco anche a Corona

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Con un lungo post su Instagram, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio sui tradimenti di Fedez, svelando dettagli inediti sulla loro relazione e sulla crisi che ha portato alla rottura. La nota imprenditrice digitale ha ammesso di aver scoperto i rapporti del marito con altre donne proprio nei momenti più difficili della sua vita. Nel post non manca un attacco a Fabrizio Corona, accusato di aver diffuso dettagli privati per vendetta.

La scoperta dei tradimenti di Fedez

Nel suo sfogo, pubblicato mercoledì 29 gennaio, Chiara Ferragni ha rivelato che il primo tradimento scoperto risale al febbraio 2024, quando era in un momento di forte vulnerabilità. “L’ho cacciato di casa dopo aver scoperto un tradimento in quei giorni”, ha scritto.

Nonostante tutto, Ferragni racconta di essere rimasta in silenzio per proteggere la famiglia e i figli, fino a quando, poco prima di Natale 2024, ha ricevuto una telefonata shock: Fedez le ha confessato di avere un’amante dal 2017 e di aver addirittura pensato di annullare il matrimonio pochi giorni prima delle nozze.

Fonte foto: IPA

Chiara Ferragni

Chiara spiega che in quel caso ha vomitato: “Ho sofferto in silenzio, circondata solo dall’affetto di chi mi ama davvero”.

L’attacco a Corona

Nel post, Ferragni ha lanciato un duro attacco a Fabrizio Corona, che negli ultimi mesi ha pubblicato indiscrezioni e dettagli privati sulla sua vita e su quella di Fedez.

“Decidere a tavolino con il suo amico di far uscire ulteriori dettagli per vendetta è stato un colpo davvero basso“, ha dichiarato l’imprenditrice, riferendosi probabilmente ai piani orchestrati per rendere pubblica la crisi matrimoniale.

Tra i dettagli che l’hanno più ferita, ha menzionato il momento in cui Fedez avrebbe chiamato l’amante prima di salire all’altare, chiedendole un cenno per bloccare tutto.

“Mentre io stringevo la sua mano sperando di soffrire al posto suo durante l’operazione, lui scriveva a lei”, ha aggiunto.

Articolo in aggiornamento…