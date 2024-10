Chiara Ferragni a Belve da Francesca Fagnani, le voci sull'intervista e la nuova strategia dell'imprenditrice

Chiara Ferragni intervistata a Belve (Rai Due) da Francesca Fagnani? Secondo DavideMaggio.it, portale esperto di retroscena televisivi, la giornalista romana, che nei mesi scorsi ha avuto un faccia a faccia con Fedez, sarebbe ora in trattativa per avere ospite nella sua trasmissione l’influencer cremonese.

Chiara Ferragni a Belve? Trattativa con Francesca Fagnani

Stando a quanto appreso, la conduttrice in forza alla Rai e l’ex regina di Instagram si sarebbero incontrate nelle scorse settimane per discutere di un eventuale faccia a faccia a Belve.

Se l’operazione dovesse andare in porto, l’intervista potrebbe essere mandata in onda a fine novembre su Rai Due.

Fonte foto: ANSA Chiara Ferragni

Perché Ferragni è stuzzicata dall’idea del faccia a faccia a Belve

DavideMaggio.it ha spiegato che Chiara Ferragni non avrebbe ancora sciolto le riserve, ma che sarebbe stuzzicata dall’idea di metterci la faccia in un programma come Belve che, come è noto, è meno ‘morbido’ rispetto a Che Tempo Che Fa, dove è stata ospite qualche settimana dopo lo scoppio del ‘Pandoro gate’.

Perché l’influencer dovrebbe accettare di finire sotto la raffica di domande della Fagnani? Perché così potrebbe provare a dare una sterzata alla sua comunicazione che non sta vivendo il suo momento migliore.

Qualora il faccia a faccia dovesse essere organizzato e dovesse svolgersi, ovviamente si toccherebbero le vicende spinose che hanno travolto la Ferragni nell’ultimo anno. Dunque sarebbe dato spazio principalmente alla fine del matrimonio con Fedez e al ‘Pandoro gate‘.

Chiara Ferragni, chiuse le indagini: si va verso il processo

A proposito delle questioni giudiziarie dell’influencer, è di poche ore fa la notizia della chiusura delle indagini sulle controverse operazioni di beneficenza legate al pandoro Balocco “Pink Christmas” del Natale 2022 e alle “Uova di Pasqua – sosteniamo i Bambini delle Fate” di Pasqua 2021 e 2022.

La procura di Milano ha chiuso le indagini per le ipotesi di reato di truffa continuata e aggravata. Tutti gli avvisi sulla vicenda sono stati notificati in queste ore all’influencer cremonese, al suo ex braccio destro Fabio Damato, ad Alessandra Balocco e a Francesco Cannillo di Dolci Preziosi.

In particolare, la procura contesta alle aziende di Chiara Ferragni un “ingiusto profitto” pari a 2 milioni 225 mila euro. Non è per nulla remota l’ipotesi che l’ex regina di Instagram vada a processo.